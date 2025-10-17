América-MG x CRB: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

América-MG tenta se recuperar após duas rodadas sem vencer, enquanto o CRB busca manter a invencibilidade e encostar no G4 da Série B.

América-MG e CRB se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes?

Na 14ª colocação com 37 pontos, o América-MG entra em campo tentando se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Criciúma, fora de casa. Antes disso, o Coelho havia empatado em 1 a 1 com o Vila Nova, em Belo Horizonte.

A equipe soma duas rodadas sem vencer e está a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

O CRB ocupa a 9ª posição com 47 pontos e chega embalado por três jogos de invencibilidade. No último compromisso, empatou em 2 a 2 com a Ferroviária, em casa, depois de ter derrotado o Goiás por 2 a 1, fora.

O time alagoano busca manter a boa sequência para se aproximar do G4.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre América-MG x CRB terá transmissão da Disney+.

Ficha de jogo

Data: 18/10/2025

18/10/2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena Independência (Belo Horizonte)

Arena Independência (Belo Horizonte) Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

América-MG

Gustavo; Ricardo Silva, Emerson, Lucão; Júlio, Miqueias, Aloísio, Paulinho; Yago Souza, Stenio e Rafa Silva. Técnico: Alberto Valentim.

CRB

Matheus; Matheus Ribeiro, Henri, Alemão, Léo Campos; Meritão, Crystopher, Gegê; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.