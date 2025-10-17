fechar
Onde assistir | Notícia

América-MG x CRB: onde assistir ao vivo, horário e escalações

América-MG tenta se recuperar após duas rodadas sem vencer, enquanto o CRB busca manter a invencibilidade e encostar no G4 da Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/10/2025 às 11:53
Jogadores do América-MG comemoram gol na Série B
Jogadores do América-MG comemoram gol na Série B - Reprodução/ América-MG

América-MG e CRB se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes?

Na 14ª colocação com 37 pontos, o América-MG entra em campo tentando se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Criciúma, fora de casa. Antes disso, o Coelho havia empatado em 1 a 1 com o Vila Nova, em Belo Horizonte.

A equipe soma duas rodadas sem vencer e está a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

O CRB ocupa a 9ª posição com 47 pontos e chega embalado por três jogos de invencibilidade. No último compromisso, empatou em 2 a 2 com a Ferroviária, em casa, depois de ter derrotado o Goiás por 2 a 1, fora.

O time alagoano busca manter a boa sequência para se aproximar do G4.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre América-MG x CRB terá transmissão da Disney+.

Ficha de jogo

  • Data: 18/10/2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Independência (Belo Horizonte)
  • Onde assistir: Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

América-MG

Gustavo; Ricardo Silva, Emerson, Lucão; Júlio, Miqueias, Aloísio, Paulinho; Yago Souza, Stenio e Rafa Silva. Técnico: Alberto Valentim.

CRB

Matheus; Matheus Ribeiro, Henri, Alemão, Léo Campos; Meritão, Crystopher, Gegê; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Leia também

Manchester City x Everton: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Premier League

Manchester City x Everton: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Amazonas x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Amazonas x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags