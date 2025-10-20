fechar
Villarreal x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Submarino Amarelo não venceu nenhuma de suas três últimas partidas na atual temporada e enfrentam os Citizens estão invictos há oito jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/10/2025 às 14:11
Jogadores do Manchester City
Jogadores do Manchester City - Reprodução/ Manchester City

Villarreal e Manchester City se enfrentam em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2025/26. A partida será realizada nesta terça-feira (21/10), com início às 16h00 (horário de Brasília), no Estadio de la Cerámica, em Villarreal (Espanha).

Como chegam as equipes

O “Submarino Amarelo” precisa reagir com urgência na competição. O Villarreal possui apenas um ponto em duas partidas disputadas na competição. O time vem de empate em duelo contra o Real Bétis, por 2 a 2.

O Manchester City venceu a primeira partida na Liga dos Campeões, mas ficou no empate pelo placar de 2 a 2 contra o Monaco na segunda rodada. Com quatro pontos, o time busca uma vitória para se aproximar dos líderes.

Onde assistir Villarreal x Manchester City ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (21/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3)
  • Local: Estadio de la Ceràmica, em Villarreal (Espanha)
  • Onde Assistir: Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Villarreal: Tenas; Mouriño, Marín, Veiga e Sergi Cardona; Gueye, Thomas Partey, Solomon e Buchanan; Pépé e Mikautadze. Técnico: Marcelino.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias e O’Reilly; Nico; Reijnders, Foden, Bobb e Savinho; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

