Villarreal x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Submarino Amarelo não venceu nenhuma de suas três últimas partidas na atual temporada e enfrentam os Citizens estão invictos há oito jogos
Villarreal e Manchester City se enfrentam em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2025/26. A partida será realizada nesta terça-feira (21/10), com início às 16h00 (horário de Brasília), no Estadio de la Cerámica, em Villarreal (Espanha).
Como chegam as equipes
O “Submarino Amarelo” precisa reagir com urgência na competição. O Villarreal possui apenas um ponto em duas partidas disputadas na competição. O time vem de empate em duelo contra o Real Bétis, por 2 a 2.
O Manchester City venceu a primeira partida na Liga dos Campeões, mas ficou no empate pelo placar de 2 a 2 contra o Monaco na segunda rodada. Com quatro pontos, o time busca uma vitória para se aproximar dos líderes.
Onde assistir Villarreal x Manchester City ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Space (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (21/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3)
- Local: Estadio de la Ceràmica, em Villarreal (Espanha)
- Onde Assistir: Space e HBO Max
Prováveis Escalações
Villarreal: Tenas; Mouriño, Marín, Veiga e Sergi Cardona; Gueye, Thomas Partey, Solomon e Buchanan; Pépé e Mikautadze. Técnico: Marcelino.
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias e O’Reilly; Nico; Reijnders, Foden, Bobb e Savinho; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.