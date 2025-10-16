fechar
Manchester City x Everton: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Manchester City e Everton chegam confiantes após vencerem na última rodada e prometem um duelo equilibrado pela 8ª rodada da Premier League.

Por João Victor Tavares Publicado em 16/10/2025 às 16:48
Haaland e Matheus Nunes comemoram gol do Manchester City
Haaland e Matheus Nunes comemoram gol do Manchester City - Reprodução/ Manchester City

Manchester City x Everton entram em campo neste sábado (18), às 11h (de Brasília), em jogo válido pela oitava rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester.

O Manchester City chega embalado após vencer o Brentford por 1 a 0 e busca mais três pontos para seguir entre os primeiros da Premier League.

Já o Everton também vive bom momento, vindo de triunfo por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, e tenta encostar na zona de classificação para a Champions League.

Onde assistir ao vivo?

Manchester City x Everton neste sábado (18) contará com transmissão ao vivo da plataforma de streaming do Disney+.

Ficha de jogo

  • Data: 16/10/2025
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium (Manchester)
  • Árbitro: Tony Harrington
  • Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Manchester City

Donnarumma, Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; González, Savinho, Reijnders, Foden, Bobb; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Everton

Pickford, O’Brien, Tarkowski, Iroegbunam, Mykolenko; Garner, Gueye, Ndiaye, Dibling, Dewsbury-Hall; Barry. Técnico: David Moyes

