Manchester City x Everton: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Manchester City e Everton chegam confiantes após vencerem na última rodada e prometem um duelo equilibrado pela 8ª rodada da Premier League.
Manchester City x Everton entram em campo neste sábado (18), às 11h (de Brasília), em jogo válido pela oitava rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester.
O Manchester City chega embalado após vencer o Brentford por 1 a 0 e busca mais três pontos para seguir entre os primeiros da Premier League.
Já o Everton também vive bom momento, vindo de triunfo por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, e tenta encostar na zona de classificação para a Champions League.
Onde assistir ao vivo?
Manchester City x Everton neste sábado (18) contará com transmissão ao vivo da plataforma de streaming do Disney+.
Ficha de jogo
- Data: 16/10/2025
- Horário: 11h (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium (Manchester)
- Árbitro: Tony Harrington
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Manchester City
Donnarumma, Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; González, Savinho, Reijnders, Foden, Bobb; Haaland. Técnico: Pep Guardiola
Everton
Pickford, O’Brien, Tarkowski, Iroegbunam, Mykolenko; Garner, Gueye, Ndiaye, Dibling, Dewsbury-Hall; Barry. Técnico: David Moyes