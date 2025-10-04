Transmissão Real Madrid x Villarreal ao vivo online grátis: confira onde assistir
Merengues vem de vitória em duelo pela Liga dos Campeões, contra o Kairat Almaty, pelo placar de 5 a 0. Submarino Amarelo está invicto há quatro jogos
Neste sábado (04/10), Real Madrid e Villarreal se enfrentam às 16h00 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela oitava rodada de La Liga.
Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão.
Como chegam as equipes
O Real Madrid vive momento delicado, com 18 pontos, após derrota por 5 a 2 em clássico diante do Atlético de Madrid, o que interrompeu sua arrancada e permitiu que o Barça assumisse a liderança.
No entanto, o time havia vencido todas as outras partidas disputadas na atual temporada.
Já o Villarreal, terceiro colocado na tabela, está atrás apenas dos gigantes da competição. O Submarino Amarelo está invicto há quatro partidas, mas é o azarão em Madrid.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (04/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: La Liga – Rodada 8
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Villarreal: Luiz Jr.; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marín e Sergi Cardona; Partey, Pape Gueye, Buchanan e Moleiro; Mikautadze e Pépé. Técnico: Marcelino García