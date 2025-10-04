fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Real Madrid x Villarreal ao vivo online grátis: confira onde assistir

Merengues vem de vitória em duelo pela Liga dos Campeões, contra o Kairat Almaty, pelo placar de 5 a 0. Submarino Amarelo está invicto há quatro jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/10/2025 às 14:00
Vinicius Júnior beija o escudo do Real Madrid
Vinicius Júnior beija o escudo do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

Neste sábado (04/10), Real Madrid e Villarreal se enfrentam às 16h00 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela oitava rodada de La Liga.

Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão.

Como chegam as equipes

O Real Madrid vive momento delicado, com 18 pontos, após derrota por 5 a 2 em clássico diante do Atlético de Madrid, o que interrompeu sua arrancada e permitiu que o Barça assumisse a liderança.

No entanto, o time havia vencido todas as outras partidas disputadas na atual temporada.

Já o Villarreal, terceiro colocado na tabela, está atrás apenas dos gigantes da competição. O Submarino Amarelo está invicto há quatro partidas, mas é o azarão em Madrid.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (04/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: La Liga – Rodada 8
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Villarreal: Luiz Jr.; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marín e Sergi Cardona; Partey, Pape Gueye, Buchanan e Moleiro; Mikautadze e Pépé. Técnico: Marcelino García

Leia também

Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo, horário e escalações
La Liga

Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Sevilla x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações
La Liga

Sevilla x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags