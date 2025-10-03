fechar
Sevilla x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado pelo PSG em sua última partida, Barça conquistou a liderança de La Liga na rodada anterior, após ultrapassar o Real Madrid

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/10/2025 às 16:55
Pedri, meia do Barcelona
Pedri, meia do Barcelona - Reprodução/ Barcelona

Sevilla e Barcelona se enfrentam neste domingo (05/10), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em partida válida pela 8ª rodada da La Liga.

Como chegam as equipes

Já o Sevilla, sob comando de Matías Almeyda, vem de vitória em duelo sobre o Rayo Vallecano, por 1 a 0. Contudo, o time realiza um início de La Liga instável e ocupa a nona colocação na tabela.

O Barcelona vive momento promissor em La Liga. Os catalães chegaram à liderança da competição e somam excelente sequência de resultados. Na rodada anterior, o time venceu a Real Sociedad, pelo placar de 2 a 1.

Onde assistir Sevilla x Barcelona ao vivo

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (05/10) – 11h15 (Horário de Brasília)
  • Competição: La Liga – Rodada 8
  • Local: Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla (Espanha)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcão e Suazo; Agoumé e Batista Mendy; Alexis Sánchez, Ruben Vargas e Isaac Romero. Técnico: Matías Almeyda.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; Frenkie de Jong, Pedri e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

