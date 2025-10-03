Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Merengues foram derrotados na rodada anterior, em clássico contra o Atlético de Madrid, por 5 a 2. Submarino Amarelo está invicto há quatro jogos

Neste sábado (04/10), Real Madrid e Villarreal se enfrentam às 16h00 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela oitava rodada de La Liga.

Como chegam as equipes

O Real Madrid vive momento delicado, com 18 pontos, após derrota por 5 a 2 em clássico diante do Atlético de Madrid, o que interrompeu sua arrancada e permitiu que o Barça assumisse a liderança.

No entanto, o time havia vencido todas as outras partidas disputadas na atual temporada.

Já o Villarreal, terceiro colocado na tabela, está atrás apenas dos gigantes da competição. O Submarino Amarelo está invicto há quatro partidas, mas é o azarão em Madrid.

Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: Sábado (04/10) – 16h00 (Horário de Brasília)

Sábado (04/10) – 16h00 (Horário de Brasília) Competição: La Liga – Rodada 8

La Liga – Rodada 8 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha)

Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Villarreal: Luiz Jr.; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marín e Sergi Cardona; Partey, Pape Gueye, Buchanan e Moleiro; Mikautadze e Pépé. Técnico: Marcelino García