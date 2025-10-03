fechar
Onde assistir | Notícia

Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Merengues foram derrotados na rodada anterior, em clássico contra o Atlético de Madrid, por 5 a 2. Submarino Amarelo está invicto há quatro jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/10/2025 às 15:51 | Atualizado em 03/10/2025 às 15:51
Mbappé celebra gol pelo Real Madrid
Mbappé celebra gol pelo Real Madrid - Instagram/Real Madrid

Neste sábado (04/10), Real Madrid e Villarreal se enfrentam às 16h00 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela oitava rodada de La Liga.

Como chegam as equipes

O Real Madrid vive momento delicado, com 18 pontos, após derrota por 5 a 2 em clássico diante do Atlético de Madrid, o que interrompeu sua arrancada e permitiu que o Barça assumisse a liderança.

No entanto, o time havia vencido todas as outras partidas disputadas na atual temporada.

Já o Villarreal, terceiro colocado na tabela, está atrás apenas dos gigantes da competição. O Submarino Amarelo está invicto há quatro partidas, mas é o azarão em Madrid.

Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (04/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: La Liga – Rodada 8
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Villarreal: Luiz Jr.; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marín e Sergi Cardona; Partey, Pape Gueye, Buchanan e Moleiro; Mikautadze e Pépé. Técnico: Marcelino García

Leia também

Transmissão Kairat x Real Madrid ao vivo online: Grátis no SBT? Veja onde assistir pela Champions League 2024/25
Fase de Liga

Transmissão Kairat x Real Madrid ao vivo online: Grátis no SBT? Veja onde assistir pela Champions League 2024/25
Transmissão Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir
La Liga

Transmissão Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags