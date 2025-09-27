Transmissão Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir
Colchoneros vem de vitória sobre o Mallorca, mas vivem fase irregular. Merengues venceram todas as suas partidas na atual temporada
O clássico madrilenho entre Atlético de Madrid e Real Madrid acontece neste sábado (27/09) às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, válido pela 7ª rodada da La Liga.
Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Como chegam as equipes
Após uma vitória apertada por 3 a 2 contra o Rayo Vallecano, O Atlético de Madrid busca melhorar sua posição na tabela e conquistar uma vitória importante em casa. A equipe está em nono lugar na classificação.
Sob o comando de Xabi Alonso, os Merengues estão invictos na temporada, com seis vitórias em seis jogos de La Liga, liderando a competição. A equipe busca manter o 100% de aproveitamento e seguir no topo da tabela.
Ficha técnica
- Data e Horário: 27/09 (sábado) - 11h15 (horário de Brasília)
- Competição: La Liga - Rodada 7
- Local: Riyadh Air Metropolitano, Madrid (Espanha)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Gallagher e Nicolás González; Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouaméni; Mastantuono, Arda Guler e Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.