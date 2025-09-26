Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Dérbi da capital espanhola reúne Colchoneros, que vivem início irregular na competição e Merengues, que lideram a liga de maneira invicta
O dérbi madrilenho agita o sábado com o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid neste sábado (27/09), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano. A partida é válida pela sétima rodada de La Liga.
Como chegam as equipes
O time colchonero enfrenta um momento de oscilação no campeonato. O Atlético de Madrid ocupa a nona colocação na tabela, com 9 pontos. Na rodada anterior, o time venceu o Rayo Vallecano, por 3 a 2.
O Real, por outro lado, caminha com passos firmes rumo ao título. Com 100% de aproveitamento após seis rodadas disputadas, os Merengues lideram La Liga com folga.
Onde assistir ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 27/09 (sábado) - 11h15 (horário de Brasília)
- Competição: La Liga - Rodada 7
- Local: Riyadh Air Metropolitano, Madrid (Espanha)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Gallagher e Nicolás González; Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouaméni; Mastantuono, Arda Guler e Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.