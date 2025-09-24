fechar
Real Oviedo x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Blaugranas seguem invictos na atual temporada e buscam a vitória para seguirem próximos do líder Real Madrid. Mandantes lutam contra o rebaixamento

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/09/2025 às 14:07
Raphinha, atacante do Barcelona
Raphinha, atacante do Barcelona - Reprodução/ Barcelona

Real Oviedo e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (25/09), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, pela sexta rodada da La Liga.

Como chegam as equipes

O Real Oviedo ainda não encontrou ritmo de pontuar. A equipe está na 17ª posição, com apenas 3 pontos em cinco jogos e vem de derrota para o Elche por 1 a 0.

O Barcelona aparece forte e cheio de confiança. Até o momento, os Culés venceram quatro dos cinco jogos que disputou na La Liga. O time ocupa a segunda colocação da tabela.

Onde assistir Real Oviedo x Barcelona ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 25/09 (quinta-feira) - 16h30 (horário de Brasília)
  • Competição: La Liga - Rodada 6
  • Local: Estadio Carlos Tartiere, Oviedo (Espanha)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Calvo, Carmo e Javi López; Dendoncker, Sibo e Reina; Hassan, Rondóne e Chaira. Técnico: Veljko Paunovic.

Barcelona: Joan García; Éric García, Araujo, Cubarsí e Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri e Dani Olmo; Raphinha, Ferrán Torres e Rashford. Técnico: Hansi Flick

