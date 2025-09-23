fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Levante x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir

Merengues possuem 100% de aproveitamento na temporada e buscam resultado positivo para seguirem na liderança. Mandantes vem de goleada sobre o Girona

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/09/2025 às 14:00
Mbappé sorri para torcida do Real Madrid
Mbappé sorri para torcida do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

O Real Madrid visita o Levante nesta terça-feira (23/05), às 16h30 (horário de Brasília), no Ciutat de València, em duelo válido pela 6ª rodada da LaLiga.

Onde assistir Levante x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. A transmissão está disponível para os assinantes do pacote premium.

Como chegam as equipes

O Levante retorna à elite depois de três temporadas fora e teve dificuldades no começo da LaLiga. A equipe perdeu os três primeiros jogos, mas na rodada passada deu indícios de reação com vitória maiúscula por 4 a 0 sobre o Girona.

O Real Madrid, por sua vez, está voando. O time permanece invicto, com todas as vitórias até aqui. Os Merengues são líderes isolados, com campanhas fortes tanto no ataque quanto na defesa.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 23/09 (terça-feira) - 16h30 (horário de Brasília)
  • Competição: La Liga - Rodada 6
  • Local: Ciutat de Valencia, Valência (Espanha)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Levante: Ryan; Victor García, Elgezabal, Matias Moreno e Diego Pampín; Pablo Martínez, Oriol Rey, Carlos Alvarez e Jon Ander Olasagasti; Eyong e Iván Romero. Técnico: Julián Calero

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Arda Guler; Brahim Díaz, Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso

Leia também

Decepção? Vini Jr tem posição divulgada na lista da Bola de Ouro
Bola de Ouro

Decepção? Vini Jr tem posição divulgada na lista da Bola de Ouro
Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
La Liga

Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags