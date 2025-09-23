Transmissão Levante x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir
Merengues possuem 100% de aproveitamento na temporada e buscam resultado positivo para seguirem na liderança. Mandantes vem de goleada sobre o Girona
O Real Madrid visita o Levante nesta terça-feira (23/05), às 16h30 (horário de Brasília), no Ciutat de València, em duelo válido pela 6ª rodada da LaLiga.
Onde assistir Levante x Real Madrid ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. A transmissão está disponível para os assinantes do pacote premium.
Como chegam as equipes
O Levante retorna à elite depois de três temporadas fora e teve dificuldades no começo da LaLiga. A equipe perdeu os três primeiros jogos, mas na rodada passada deu indícios de reação com vitória maiúscula por 4 a 0 sobre o Girona.
O Real Madrid, por sua vez, está voando. O time permanece invicto, com todas as vitórias até aqui. Os Merengues são líderes isolados, com campanhas fortes tanto no ataque quanto na defesa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 23/09 (terça-feira) - 16h30 (horário de Brasília)
- Competição: La Liga - Rodada 6
- Local: Ciutat de Valencia, Valência (Espanha)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Levante: Ryan; Victor García, Elgezabal, Matias Moreno e Diego Pampín; Pablo Martínez, Oriol Rey, Carlos Alvarez e Jon Ander Olasagasti; Eyong e Iván Romero. Técnico: Julián Calero
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Arda Guler; Brahim Díaz, Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso