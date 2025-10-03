Vasco x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Cruz-Maltino foi derrotado na rodada anterior, diante do Palmeiras, pelo placar de 3 a 0. Leão da Barra vem de vitória diante do Ceará
Vasco e Vitória se enfrentam no domingo (05), às 16h00, em São Januário, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.
Como chegam as equipes
O Vasco possui 30 pontos e ocupa a 12º colocação. O Cruz-Maltino foi derrotado na rodada anterior, contra o Palmeiras, por 3 a 0. O resultado encerrou uma sequência de quatro jogos de invencibilidade.
Com apenas 25 pontos, o Vitória abre a zona de rebaixamento e vive momento de forte pressão no Brasileirão. Na rodada anterior, o time venceu o Ceará, pelo placar de 1 a 0.
Onde assistir Vasco x Vitória ao vivo
O duelo será exibido ao vivo pelas seguintes plataformas:
- TV Globo (TV aberta)
- Premiere (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (05/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 27
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
- Onde Assistir: Globo e Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.
Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Maykon; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura