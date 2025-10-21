Transmissão Villarreal x Manchester City ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Submarino Amarelo não venceu nenhuma de suas três últimas partidas. Espanhóis enfrentam os Citizens, que estão invictos há oito jogos

Villarreal e Manchester City se enfrentam em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2025/26.

A partida será realizada nesta terça-feira (21/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estadio de la Cerámica, em Villarreal, Espanha.

Onde assistir Villarreal x Manchester City ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

Space (TV por assinatura)

HBO Max (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O “Submarino Amarelo” precisa reagir com urgência na competição. O Villarreal possui apenas um ponto em duas partidas disputadas na Liga dos Campeões. Na atual temporada, o time vem de empate em duelo contra o Real Bétis, por 2 a 2, e não vence há três jogos.

O Manchester City venceu a primeira partida na Liga dos Campeões, mas ficou no empate pelo placar de 2 a 2 contra o Monaco na segunda rodada. Com quatro pontos, o time busca uma vitória para se aproximar dos líderes da fase de liga.

Ficha técnica

Data e Horário: Terça-feira (21/10) – 16h00 (Horário de Brasília)

Terça-feira (21/10) – 16h00 (Horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3)

Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3) Local: Estadio de la Ceràmica, em Villarreal (Espanha)

Estadio de la Ceràmica, em Villarreal (Espanha) Onde Assistir: Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Villarreal: Tenas; Mouriño, Marín, Veiga e Sergi Cardona; Gueye, Thomas Partey, Solomon e Buchanan; Pépé e Mikautadze. Técnico: Marcelino.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias e O’Reilly; Nico González; Reijnders, Foden, Bobb e Savinho; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.