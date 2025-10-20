Newcastle x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Magpies golearam seu último jogo, diante do Union, por 4 a 0, e buscam nova vitória na Champions. Encarnados ainda não pontuaram na competição
Newcastle e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O confronto será disputado no St. James' Park.
Como chegam as equipes
O Newcastle iniciou a Liga dos Campeões com derrota para o Barcelona, mas os ingleses reagiram com uma vitória por 4 a 0 sobre o Union SG na rodada anterior. A equipe inglesa busca novo resultado positivo em casa.
O Benfica foi derrotado nas duas primeiras rodadas da fase de liga, diante de Qarabag e Chelsea, e busca seus primeiros pontos na competição no duelo no Nordeste da Inglaterra.
Onde assistir Newcastle x Benfica ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (21/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3)
- Local: St. James' Park, em Newcastle (Inglaterra)
- Onde Assistir: HBO Max
Prováveis Escalações
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Burn; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Gordon e Woltemade. Técnico: Eddie Howe
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Lukebakio, Sudakov e Aursnes; Pavlidis. Técnico: José Mourinho