Leverkusen x PSG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Clube alemão ficou no empate nas duas partidas anteriores e enfrenta atual campeão da competição, que vem de vitória sobre o Barcelona
A bola rola nesta terça-feira (21/10), às 16h (horário de Brasília), para o duelo entre Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain, na BayArena, em Leverkusen (Alemanha), em partida da 3ª rodada da Liga dos Campeões.
Como chegam as equipes
O time alemão faz um início de temporada instável. O Leverkusen ficou no empate nas duas últimas rodadas anteriores da Liga dos Campeões, mas vem de vitória por 4 a 3 sobre o Mainz na Bundesliga.
O PSG, atual campeão da Champions, chega com status de favorito, mas com ressalvas. Sob o comando de Luis Enrique, o clube venceu o Barcelona por 2 a 1 na última rodada da competição, mas ficou no empate em seus dois últimos jogos.
Onde assistir Leverkusen x PSG ao vivo
A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming HBO Max.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (21/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3)
- Local: Parc des Princes, em Paris (França)
- Onde Assistir: HBO Max
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Leverkusen: Flekken; Andrich, Loïc Badé e Belocian; Arthur, Aleix García, Equi Fernández e Grimaldo; Maza e Poku; Kofane. Técnico: Kasper Hjulmand
PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Kang-in Lee, Vitinha e Doué; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique