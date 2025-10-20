fechar
Champions League | Notícia

Classificação da Liga dos Campeões atualizada: confira a tabela completa

Seis equipes venceram suas duas primeiras partidas na competição e dividem a liderança da competição. Quatro clubes ainda não pontuaram

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/10/2025 às 14:51
Champions League 2025/26
Champions League 2025/26 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

A Liga dos Campeões chegou à sua terceira rodada! 16 partidas serão disputadas entre a próxima terça-feira (21) e quarta (22), e prometem promover grandes mudanças na tabela.

Seis equipes venceram seus dois primeiros jogos disputados na competição. Entre elas, estão Real Madrid e PSG, últimos vencedores da Liga dos Campeões.

Confira a classificação completa da Liga dos Campeões

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
1 Bayern de Munique 6 2 2 0 0 8 2 6
2 Real Madrid 6 2 2 0 0 7 1 6
3 PSG 6 2 2 0 0 6 1 5
4 Inter de Milão 6 2 2 0 0 5 0 5
5 Arsenal 6 2 2 0 0 4 0 4
6 Qaraba? 6 2 2 0 0 5 2 3
7 Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 8 5 3
8 Manchester City 4 2 1 1 0 4 2 2
9 Tottenham 4 2 1 1 0 3 2 1
10 Atlético de Madrid 3 2 1 0 1 7 4 3
11 Newcastle 3 2 1 0 1 5 2 3
12 Olympique de Marseille 3 2 1 0 1 5 2 3
13 Club Brugge 3 2 1 0 1 5 3 2
14 Sporting 3 2 1 0 1 5 3 2
15 Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 1 6 6 0
16 Barcelona 3 2 1 0 1 3 3 0
17 Liverpool 3 2 1 0 1 3 3 0
18 Chelsea 3 2 1 0 1 2 3 -1
19 Napoli 3 2 1 0 1 2 3 -1
20 Union 3 2 1 0 1 3 5 -2
21 Galatasaray 3 2 1 0 1 2 5 -3
22 Atalanta 3 2 1 0 1 2 5 -3
23 Juventus 2 2 0 2 0 6 6 0
24 Bodø/Glimt 2 2 0 2 0 4 4 0
25 Leverkusen 2 2 0 2 0 3 3 0
26 Villarreal 1 2 0 1 1 2 3 -1
27 PSV 1 2 0 1 1 2 4 -2
28 Copenhague 1 2 0 1 1 2 4 -2
29 Olympiacos 1 2 0 1 1 0 2 -2
30 Monaco 1 2 0 1 1 3 6 -3
31 Slavia Praga 1 2 0 1 1 2 5 -3
32 Pafos 1 2 0 1 1 1 5 -4
33 Benfica 0 2 0 0 2 2 4 -2
34 Athletic Bilbao 0 2 0 0 2 1 6 -5
35 Ajax 0 2 0 0 2 0 6 -6
36 Kairat 0 2 0 0 2 1 9 -8

21/10 (terça-feira)

  • 13h45: Barcelona x Olympiacos
  • 13h45: Kairat Almaty x Pafos
  • 16h: Newcastle x Benfica 
  • 16h: PSV x Napoli
  • 16h: Bayern Leverkusen x PSG
  • 16h: Union SG x Inter de Milão
  • 16h: Copenhague x Borussia Dortmund
  • 16h: Villarreal x Manchester City
  • 16h: Arsenal x Atlético de Madrid

22/10 (quarta-feira)

  • 13h45: Athletic x Qarabag
  • 13h45: Galatasaray x Bodø/Glimt
  • 16h: Chelsea x Ajax
  • 16h: Real Madrid x Juventus
  • 16h: Sporting x Olympique de Marseille
  • 16h: Monaco x Tottenham
  • 16h: Atalanta x Slavia Praga
  • 16h: Eintracht Frankfurt x Liverpool
  • 16h: Bayern de Munique x Club Brugge

