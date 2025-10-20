Champions League | Notícia
Classificação da Liga dos Campeões atualizada: confira a tabela completa
Seis equipes venceram suas duas primeiras partidas na competição e dividem a liderança da competição. Quatro clubes ainda não pontuaram
A Liga dos Campeões chegou à sua terceira rodada! 16 partidas serão disputadas entre a próxima terça-feira (21) e quarta (22), e prometem promover grandes mudanças na tabela.
Seis equipes venceram seus dois primeiros jogos disputados na competição. Entre elas, estão Real Madrid e PSG, últimos vencedores da Liga dos Campeões.
Confira a classificação completa da Liga dos Campeões
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1
|Bayern de Munique
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|6
|2
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|PSG
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|4
|Inter de Milão
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|5
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|Qaraba?
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|7
|Borussia Dortmund
|4
|2
|1
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|Manchester City
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|9
|Tottenham
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|10
|Atlético de Madrid
|3
|2
|1
|0
|1
|7
|4
|3
|11
|Newcastle
|3
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|3
|12
|Olympique de Marseille
|3
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|3
|13
|Club Brugge
|3
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|2
|14
|Sporting
|3
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|2
|15
|Eintracht Frankfurt
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|16
|Barcelona
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|17
|Liverpool
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|18
|Chelsea
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|19
|Napoli
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|20
|Union
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|21
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|22
|Atalanta
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|23
|Juventus
|2
|2
|0
|2
|0
|6
|6
|0
|24
|Bodø/Glimt
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|25
|Leverkusen
|2
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|26
|Villarreal
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|27
|PSV
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|28
|Copenhague
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|29
|Olympiacos
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|30
|Monaco
|1
|2
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|31
|Slavia Praga
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|32
|Pafos
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|33
|Benfica
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|34
|Athletic Bilbao
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|35
|Ajax
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|36
|Kairat
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
Leia Também
Confira todos os jogos da 3ª rodada da Liga dos Campeões
21/10 (terça-feira)
- 13h45: Barcelona x Olympiacos
- 13h45: Kairat Almaty x Pafos
- 16h: Newcastle x Benfica
- 16h: PSV x Napoli
- 16h: Bayern Leverkusen x PSG
- 16h: Union SG x Inter de Milão
- 16h: Copenhague x Borussia Dortmund
- 16h: Villarreal x Manchester City
- 16h: Arsenal x Atlético de Madrid
22/10 (quarta-feira)
- 13h45: Athletic x Qarabag
- 13h45: Galatasaray x Bodø/Glimt
- 16h: Chelsea x Ajax
- 16h: Real Madrid x Juventus
- 16h: Sporting x Olympique de Marseille
- 16h: Monaco x Tottenham
- 16h: Atalanta x Slavia Praga
- 16h: Eintracht Frankfurt x Liverpool
- 16h: Bayern de Munique x Club Brugge