Classificação da Liga dos Campeões atualizada: confira a tabela completa

Seis equipes venceram suas duas primeiras partidas na competição e dividem a liderança da competição. Quatro clubes ainda não pontuaram

A Liga dos Campeões chegou à sua terceira rodada! 16 partidas serão disputadas entre a próxima terça-feira (21) e quarta (22), e prometem promover grandes mudanças na tabela.

Seis equipes venceram seus dois primeiros jogos disputados na competição. Entre elas, estão Real Madrid e PSG, últimos vencedores da Liga dos Campeões.

Confira a classificação completa da Liga dos Campeões

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 1 Bayern de Munique 6 2 2 0 0 8 2 6 2 Real Madrid 6 2 2 0 0 7 1 6 3 PSG 6 2 2 0 0 6 1 5 4 Inter de Milão 6 2 2 0 0 5 0 5 5 Arsenal 6 2 2 0 0 4 0 4 6 Qaraba? 6 2 2 0 0 5 2 3 7 Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 8 5 3 8 Manchester City 4 2 1 1 0 4 2 2 9 Tottenham 4 2 1 1 0 3 2 1 10 Atlético de Madrid 3 2 1 0 1 7 4 3 11 Newcastle 3 2 1 0 1 5 2 3 12 Olympique de Marseille 3 2 1 0 1 5 2 3 13 Club Brugge 3 2 1 0 1 5 3 2 14 Sporting 3 2 1 0 1 5 3 2 15 Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 1 6 6 0 16 Barcelona 3 2 1 0 1 3 3 0 17 Liverpool 3 2 1 0 1 3 3 0 18 Chelsea 3 2 1 0 1 2 3 -1 19 Napoli 3 2 1 0 1 2 3 -1 20 Union 3 2 1 0 1 3 5 -2 21 Galatasaray 3 2 1 0 1 2 5 -3 22 Atalanta 3 2 1 0 1 2 5 -3 23 Juventus 2 2 0 2 0 6 6 0 24 Bodø/Glimt 2 2 0 2 0 4 4 0 25 Leverkusen 2 2 0 2 0 3 3 0 26 Villarreal 1 2 0 1 1 2 3 -1 27 PSV 1 2 0 1 1 2 4 -2 28 Copenhague 1 2 0 1 1 2 4 -2 29 Olympiacos 1 2 0 1 1 0 2 -2 30 Monaco 1 2 0 1 1 3 6 -3 31 Slavia Praga 1 2 0 1 1 2 5 -3 32 Pafos 1 2 0 1 1 1 5 -4 33 Benfica 0 2 0 0 2 2 4 -2 34 Athletic Bilbao 0 2 0 0 2 1 6 -5 35 Ajax 0 2 0 0 2 0 6 -6 36 Kairat 0 2 0 0 2 1 9 -8

Confira todos os jogos da 3ª rodada da Liga dos Campeões

21/10 (terça-feira)

13h45: Barcelona x Olympiacos



13h45: Kairat Almaty x Pafos



16h: Newcastle x Benfica



16h: PSV x Napoli



16h: Bayern Leverkusen x PSG



16h: Union SG x Inter de Milão



16h: Copenhague x Borussia Dortmund



16h: Villarreal x Manchester City



16h: Arsenal x Atlético de Madrid

22/10 (quarta-feira)

