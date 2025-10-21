fechar
Transmissão Leverkusen x PSG ao vivo online: confira onde assistir

Clube alemão ficou no empate em seus dois últimos jogos e enfrenta atual campeão da competição, que vem de vitória sobre o Barcelona

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/10/2025 às 14:05
Gonçalo Ramos, atacante do PSG
Gonçalo Ramos, atacante do PSG - Reprodução: Instagram/ PSG

A bola rola nesta terça-feira (21/10), às 16h (horário de Brasília), para o duelo entre Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain, na BayArena, em Leverkusen (Alemanha), em partida válida pela 3ª rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir Leverkusen x PSG ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming HBO Max. Apenas os assinantes poderão acompanhar o jogo.

 

Como chegam as equipes

O time alemão faz um início de temporada instável. O Leverkusen ficou no empate nas duas últimas rodadas anteriores da Liga dos Campeões, mas vem de vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Mainz na Bundesliga.

O PSG, atual campeão da Champions, chega com status de favorito para a partida, mas não vive sua melhor fase. Sob o comando de Luis Enrique, o clube venceu o Barcelona por 2 a 1 na última rodada da competição, mas ficou no empate em seus dois últimos jogos na Ligue 1.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (21/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3)
  • Local: Parc des Princes, em Paris (França)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Leverkusen: Flekken; Andrich, Loïc Badé e Belocian; Arthur, Aleix García, Equi Fernández e Grimaldo; Maza e Poku; Kofane. Técnico: Kasper Hjulmand

PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Kang-in Lee, Vitinha e Doué; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique

