Brasileirão Série A 2025: Palmeiras e Flamengo no topo! Veja classificação atualizada na 30ª rodada

Rubro-negro perde para o Fortaleza e Verdão mantém a liderança pelo saldo de gols; Mirassol surpreende e tem chances de conquistar o título

A 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025 segue pegando fogo. Após a derrota do Flamengo para o Fortaleza, o Palmeiras pode voltar a liderança isolada neste domingo (25/10).

Os times estão empatados com 61 pontos, mas o Verdão leva vantagem no saldo de gols (27 contra 20). O Alviverde recebe o Cruzeiro no Allianz Parque às 20h30 (horário de Brasília).

Chute do gol de Breno Lopes em Fortaleza x Flamengo - Mateus Lotif/Fortaleza

Um pouco atrás na pontuação, está justamente a Raposa Mineira! O Mirassol venceu o Sport fora de casa e segue com a excelente campanha. O Leão do Maião ocupa o quarto lugar.

Na parte de baixo, o drama aumenta! O Santos é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos, mas só fica na frente do Vitória devido ao critério de desempate.

Se ganhar do Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pode voltar abrir três pontos. Além disso, tem uma partida a menos em relação ao rival direto contra a Segundona.

Classificação do Brasileirão Série A 2025 - 30ª rodada

É importante lembrar que os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na disputa da fase de grupos da Libertadores 2026 e os quatro últimos caem para o Brasileirão Série B.