Brasileirão Série A 2025: Palmeiras e Flamengo no topo! Veja classificação atualizada na 30ª rodada
Rubro-negro perde para o Fortaleza e Verdão mantém a liderança pelo saldo de gols; Mirassol surpreende e tem chances de conquistar o título
A 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025 segue pegando fogo. Após a derrota do Flamengo para o Fortaleza, o Palmeiras pode voltar a liderança isolada neste domingo (25/10).
Os times estão empatados com 61 pontos, mas o Verdão leva vantagem no saldo de gols (27 contra 20). O Alviverde recebe o Cruzeiro no Allianz Parque às 20h30 (horário de Brasília).
Um pouco atrás na pontuação, está justamente a Raposa Mineira! O Mirassol venceu o Sport fora de casa e segue com a excelente campanha. O Leão do Maião ocupa o quarto lugar.
Na parte de baixo, o drama aumenta! O Santos é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos, mas só fica na frente do Vitória devido ao critério de desempate.
Se ganhar do Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pode voltar abrir três pontos. Além disso, tem uma partida a menos em relação ao rival direto contra a Segundona.
Classificação do Brasileirão Série A 2025 - 30ª rodada
É importante lembrar que os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na disputa da fase de grupos da Libertadores 2026 e os quatro últimos caem para o Brasileirão Série B.
- 1ª Palmeiras 61 pontos
- 2ª Flamengo 61 pontos
- 3ª Cruzeiro 56 pontos
- 4ª Mirassol 55 pontos
- 5ª Bahia 49 pontos
- 6ª Botafogo 46 pontos
- 7ª Fluminense 44 pontos
- 8ª São Paulo 41 pontos
- 9ª Vasco da Gama 39 pontos
- 10ª Corinthians 39 pontos
- 11ª Bragantino 36 pontos
- 12ª Atlético-MG 36 pontos
- 13ª Grêmio 36 pontos
- 14ª Ceará SC 35 pontos
- 15ª Internacional 35 pontos
- 16ª Santos 31 pontos
- 17ª Vitória 31 pontos
- 18ª Fortaleza 27 pontos
- 19ª Juventude 26 pontos
- 20ª Sport 17 pontos