Qual jogo vai passar na Globo hoje (26/10)? Botafogo x Santos? Veja a programação
A emissora possui os direitos do Campeonato Brasileiro, na televisão aberta, no YouTube da GeTV e também no streaming pelo Globoplay
A 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025 continua entre a tarde e a noite deste domingo (26/10), com 4 jogos. Entre as partidas, vale destar o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro.
Os dois times brigam juntamente com o Flamengo pelo título da Primeira Divisão. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília). Sendo assim, pela hora, não transmissão da TV Globo.
Qual jogo vai passar na Globo hoje (26/10)?
A emissora costuma exibir as partidas às 16h (horário de Brasília). Pela tarde, há dois duelos: Juventude x Grêmio, no Alfredo Jaconi, e Botafogo x Santos, no Nilton Santos.
Esses confrontos citados possuem cobertura da TV Globo, na televisão aberta, e no streaming Globoplay. O clássico gaúcho também tem passa de graça no YouTube da GeTV.
Jogos da TV Globo hoje (26/10/25):
- 26/10 - 16h - Botafogo x Santos - TV Globo (RJ, SP e rede).
- 26/10 - 16h - Grêmio x Juventude - TV Globo (RS) e Ge TV.
Programação da TV Globo hoje (26/10/25)
- 04h - Comédia na Madruga I
- 04h30 - Comédia na Madruga II
- 05h10 - Comédia na Madruga III
- 05h50 - Santa Missa
- 06h40 - Globo Repórter
- 07h30 - Globo Comunidade
- 08h - Auto Esporte
- 08h30 - Globo Rural
- 10h05 - Viver Sertanejo
- 11h00 - Esporte Espetacular
- 12h30 - Temperatura Máxima: Ghostbusters – Mais Além
- 14h20 - Domingão com Huck
- 15h30 - Bora Pro Jogo
- 15h45 - Futebol
- 18h10 - Domingão com Huck
- 20h30 - Fantástico
- 23h35 - Irracional – A Ciência do Crime
- 00h20 - Domingo Maior: Bela Vingança
- 01h55 - Comédia na Madruga I
- 02h35 - Comédia na Madruga II
- 03h15 - Comédia na Madruga III