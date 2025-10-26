Qual jogo vai passar na Globo hoje (26/10)? Botafogo x Santos? Veja a programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A emissora possui os direitos do Campeonato Brasileiro, na televisão aberta, no YouTube da GeTV e também no streaming pelo Globoplay

A 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025 continua entre a tarde e a noite deste domingo (26/10), com 4 jogos. Entre as partidas, vale destar o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro.

Os dois times brigam juntamente com o Flamengo pelo título da Primeira Divisão. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília). Sendo assim, pela hora, não transmissão da TV Globo.

Jogos da 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025 - Instagram/CBF

Qual jogo vai passar na Globo hoje (26/10)?

A emissora costuma exibir as partidas às 16h (horário de Brasília). Pela tarde, há dois duelos: Juventude x Grêmio, no Alfredo Jaconi, e Botafogo x Santos, no Nilton Santos.

Esses confrontos citados possuem cobertura da TV Globo, na televisão aberta, e no streaming Globoplay. O clássico gaúcho também tem passa de graça no YouTube da GeTV.

Jogos da TV Globo hoje (26/10/25):

26/10 - 16h - Botafogo x Santos - TV Globo (RJ, SP e rede).

- TV Globo (RJ, SP e rede). 26/10 - 16h - Grêmio x Juventude - TV Globo (RS) e Ge TV.

Programação da TV Globo hoje (26/10/25)