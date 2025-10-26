fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (26/10)? Botafogo x Santos? Veja a programação

A emissora possui os direitos do Campeonato Brasileiro, na televisão aberta, no YouTube da GeTV e também no streaming pelo Globoplay

Por Robert Sarmento Publicado em 26/10/2025 às 4:09
Arthur Cabral, atacante do Botafogo
Arthur Cabral, atacante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

A 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025 continua entre a tarde e a noite deste domingo (26/10), com 4 jogos. Entre as partidas, vale destar o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro.

Os dois times brigam juntamente com o Flamengo pelo título da Primeira Divisão. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília). Sendo assim, pela hora, não transmissão da TV Globo.

Instagram/CBF
Jogos da 30ª rodada do Brasileirão Série A 2025 - Instagram/CBF

Qual jogo vai passar na Globo hoje (26/10)?

A emissora costuma exibir as partidas às 16h (horário de Brasília). Pela tarde, há dois duelos: Juventude x Grêmio, no Alfredo Jaconi, e Botafogo x Santos, no Nilton Santos.

Leia Também

Esses confrontos citados possuem cobertura da TV Globo, na televisão aberta, e no streaming Globoplay. O clássico gaúcho também tem passa de graça no YouTube da GeTV.

Jogos da TV Globo hoje (26/10/25):

Programação da TV Globo hoje (26/10/25)

  • 04h - Comédia na Madruga I
  • 04h30 - Comédia na Madruga II
  • 05h10 - Comédia na Madruga III
  • 05h50 - Santa Missa
  • 06h40 - Globo Repórter
  • 07h30 - Globo Comunidade
  • 08h - Auto Esporte
  • 08h30 - Globo Rural
  • 10h05 - Viver Sertanejo
  • 11h00 - Esporte Espetacular
  • 12h30 - Temperatura Máxima: Ghostbusters – Mais Além
  • 14h20 - Domingão com Huck
  • 15h30 - Bora Pro Jogo
  • 15h45 - Futebol
  • 18h10 - Domingão com Huck
  • 20h30 - Fantástico
  • 23h35 - Irracional – A Ciência do Crime
  • 00h20 - Domingo Maior: Bela Vingança
  • 01h55 - Comédia na Madruga I
  • 02h35 - Comédia na Madruga II
  • 03h15 - Comédia na Madruga III

