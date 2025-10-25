Entretenimento | Notícia
Programação da TV, 25.10: Receita da Boa faz Especial Mês do Nordestino
O Mês do Nordestino ganha destaque e homenagens na TV Jornal/SBT com o especial do Receita da Boa, trazendo quatro episódios cheios de tradição
TV Jornal/SBT - Canal 2
- 07:00 – Pé Na Estrada
- 07:30 – SBT Sports
- 08:30 – Show do Motor
- 09:00 – PE da Sorte
- 10:00 – Receita da Boa Especial Mês do Nordestino
- 10:15 – Notícias Impressionantes
- 11:00 – Sorteio da Tele Sena
- 11:15 – Domingo Legal
- 18:15 – Roda a Roda Jequiti
- 19:00 – Programa Silvio Santos
- 00:00 – The Chosen
- 01:00 – SBT Notícias
TV Tribuna/Band - Canal 4
- 05:30 – +Info
- 06:00 – Band Kids
- 07:45 – Ponto de Vista
- 08:15 – Tá Ligado
- 08:30 – Chef Show
- 09:00 – PE da Sorte
- 10:00 – Auto Motor
- 10:30 – Viva Sorte
- 12:00 – Stock Car: Etapa de Campo Grande (MS)
- 13:30 – Show do Esporte
- 16:30 – Fórmula 1: GP da Cidade do México
- 19:00 – Apito Final
- 20:00 – Perrengue na Band
- 22:00 – Planeta Selvagem
- 23:00 – Canal Livre
- 00:00 – Estilo Arte 1
- 00:30 – Economia Pra Você
- 01:00 – Linha de Combate (R)
- 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
Rede TV - Canal
- 06:00 – Ultrafarma
- 08:30 –Mundo Empresarial
- 09:00 – São Paulo da Sorte
- 10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 11:45 –Apeoesp
- 11:55 – A Hora do Zap
- 12:00 – Igreja Cristã Maranata
- 12:45 – A Hora do Zap
- 13:00 – Campeonato Alemão: Stuttgart x Mainz
- 15:30 – A Hora do Zap
- 18:00 – American Zone
- 19:00 – Para Aqui!
- 22:00 – A Hora do Zap
- 22:30 – Rodada de Negócios
- 23:00 – Podk Liberados
- 00:00 – Mega Sonho
- 01:00 – Jogo na Tela
- 02:00 – Madrugada Animada
- 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV Guararapes/Record - Canal 9
- 07:00 – Santo Culto em Seu Lar
- 08:00 – Que Arretado Especial
- 08:30 – Vida OnCast
- 09:00 – PE da Sorte
- 10:00 – BregosoCast
- 10:30 – Poder e Negócios
- 11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
- 12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
- 14:15 –Cine Maior: O Código
- 16:00 – Acerte ou Caia
- 18:15 – Domingo Espetacular
- 22:30 – A Fazenda
- 23:15 – Esporte Record
- 00:15 – Chicago Fire
- 01:00 – IURD
TVU/TV Brasil - Canal 11
- 06:00 – Retratos de Fé
- 06:30 – De Volta às Escrituras
- 07:00 – Palavras da Vida
- 08:00– Santa Missa
- 09:00– Vale Agrícola
- 10:00– Canto e Sabor do Brasil
- 11:00– Ayrton – Retratos e Memórias
- 11:30– Sessão de Cinema: Cartola – Música para os Olhos
- 13:00– Samba na Gamboa
- 14:00– Brasil Visto de Cima
- 14:30– Parques do Brasil
- 15:00– Meu Pedaço do Brasil
- 15:30– Expedições
- 16:00– Sessão de Cinema: As Aventuras do Avião Vermelho
- 17:30– Docs Brasil: Percursos Arqueológicos – Santa Catarina
- 18:30– Agenda ESG
- 19:30– Brasil e Alemanha – 200 Anos de História
- 20:00– Faróis do Brasil
- 20:30– Brasil Esporte
- 21:30– Sessão de Cinema: Proibido Proibir
- 23:30– Sessão de Cinema: Dona Flor e seus Dois Maridos
- 01:45– Sessão de Cinema: Ao Aroma do Café
- 02:30– Docs Brasil: Percursos Arqueológicos – Santa Catarina
- 03:30– Agenda ESG
- 04:00– Brasil e Alemanha – 200 Anos de História
- 04:30– Faróis do Brasil
- 05:00– Brasil Visto de Cima
TV Globo - Canal 13
- 05:50 – Santa Missa
- 06:40 – Globo Repórter
- 07:30 – Globo Comunidade PE
- 08:00 – Auto Esporte
- 08:30 – Globo Rural
- 10:05 – Viver Sertanejo
- 11:00 – Esporte Espetacular
- 12:30 – Temperatura Máxima: Ghostbusters – Mais Além
- 14:20 – Domingão Com Huck
- 15:30 – Bora Pro Jogo
- 15:45 – Campeonato Brasileiro: Botafogo x Santos
- 18:10 – Domingão Com Huck
- 20:30 – Fantástico
- 23:35 – Irracional: A Ciência do Crime
- 00:20 – Domingo Maior: Bela Vingança
- 01:55 – Comédia na Madrugada I
- 02:35 – Comédia na Madrugada II
- 03:15 – Comédia na Madrugada III