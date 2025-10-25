fechar
Programação da TV, 25.10: Receita da Boa faz Especial Mês do Nordestino

O Mês do Nordestino ganha destaque e homenagens na TV Jornal/SBT com o especial do Receita da Boa, trazendo quatro episódios cheios de tradição

Por JC Publicado em 25/10/2025 às 14:41
Chef Esthe Bagagi faz receita de Maria Isabel, prato típico do Piauí, para o programa Receita da Boa na TV Jornal
Chef Esthe Bagagi faz receita de Maria Isabel, prato típico do Piauí, para o programa Receita da Boa na TV Jornal - JUNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

TV Jornal/SBT - Canal 2

  • 07:00 – Pé Na Estrada
  • 07:30 – SBT Sports
  • 08:30 – Show do Motor
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – Receita da Boa Especial Mês do Nordestino
  • 10:15 – Notícias Impressionantes
  • 11:00 – Sorteio da Tele Sena
  • 11:15 – Domingo Legal
  • 18:15 – Roda a Roda Jequiti
  • 19:00 – Programa Silvio Santos
  • 00:00 – The Chosen
  • 01:00 – SBT Notícias

TV Tribuna/Band - Canal 4

  • 05:30 – +Info
  • 06:00 – Band Kids
  • 07:45 – Ponto de Vista
  • 08:15 – Tá Ligado
  • 08:30 – Chef Show
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – Auto Motor
  • 10:30 – Viva Sorte
  • 12:00 – Stock Car: Etapa de Campo Grande (MS)
  • 13:30 – Show do Esporte
  • 16:30 – Fórmula 1: GP da Cidade do México
  • 19:00 – Apito Final
  • 20:00 – Perrengue na Band
  • 22:00 – Planeta Selvagem
  • 23:00 – Canal Livre
  • 00:00 – Estilo Arte 1
  • 00:30 – Economia Pra Você
  • 01:00 – Linha de Combate (R)
  • 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

Rede TV - Canal

  • 06:00 – Ultrafarma
  • 08:30 –Mundo Empresarial
  • 09:00 – São Paulo da Sorte
  • 10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 11:45 –Apeoesp
  • 11:55 – A Hora do Zap
  • 12:00 – Igreja Cristã Maranata
  • 12:45 – A Hora do Zap
  • 13:00 – Campeonato Alemão: Stuttgart x Mainz
  • 15:30 – A Hora do Zap
  • 18:00 – American Zone
  • 19:00 – Para Aqui!
  • 22:00 – A Hora do Zap
  • 22:30 – Rodada de Negócios
  • 23:00 – Podk Liberados
  • 00:00 – Mega Sonho
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes/Record - Canal 9

  • 07:00 – Santo Culto em Seu Lar
  • 08:00 – Que Arretado Especial
  • 08:30 – Vida OnCast
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – BregosoCast
  • 10:30 – Poder e Negócios
  • 11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
  • 12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
  • 14:15 –Cine Maior: O Código
  • 16:00 – Acerte ou Caia
  • 18:15 – Domingo Espetacular
  • 22:30 – A Fazenda
  • 23:15 – Esporte Record
  • 00:15 – Chicago Fire
  • 01:00 – IURD

TVU/TV Brasil - Canal 11

  • 06:00 – Retratos de Fé
  • 06:30 – De Volta às Escrituras
  • 07:00 – Palavras da Vida
  • 08:00– Santa Missa
  • 09:00– Vale Agrícola
  • 10:00– Canto e Sabor do Brasil
  • 11:00– Ayrton – Retratos e Memórias
  • 11:30– Sessão de Cinema: Cartola – Música para os Olhos
  • 13:00– Samba na Gamboa
  • 14:00– Brasil Visto de Cima
  • 14:30– Parques do Brasil
  • 15:00– Meu Pedaço do Brasil
  • 15:30– Expedições
  • 16:00– Sessão de Cinema: As Aventuras do Avião Vermelho
  • 17:30– Docs Brasil: Percursos Arqueológicos – Santa Catarina
  • 18:30– Agenda ESG
  • 19:30– Brasil e Alemanha – 200 Anos de História
  • 20:00– Faróis do Brasil
  • 20:30– Brasil Esporte
  • 21:30– Sessão de Cinema: Proibido Proibir
  • 23:30– Sessão de Cinema: Dona Flor e seus Dois Maridos
  • 01:45– Sessão de Cinema: Ao Aroma do Café
  • 02:30– Docs Brasil: Percursos Arqueológicos – Santa Catarina
  • 03:30– Agenda ESG
  • 04:00– Brasil e Alemanha – 200 Anos de História
  • 04:30– Faróis do Brasil
  • 05:00– Brasil Visto de Cima

TV Globo - Canal 13

  • 05:50 – Santa Missa
  • 06:40 – Globo Repórter
  • 07:30 – Globo Comunidade PE
  • 08:00 – Auto Esporte
  • 08:30 – Globo Rural
  • 10:05 – Viver Sertanejo
  • 11:00 – Esporte Espetacular
  • 12:30 – Temperatura Máxima: Ghostbusters – Mais Além
  • 14:20 – Domingão Com Huck
  • 15:30 – Bora Pro Jogo
  • 15:45 – Campeonato Brasileiro: Botafogo x Santos
  • 18:10 – Domingão Com Huck
  • 20:30 – Fantástico
  • 23:35 – Irracional: A Ciência do Crime
  • 00:20 – Domingo Maior: Bela Vingança
  • 01:55 – Comédia na Madrugada I
  • 02:35 – Comédia na Madrugada II
  • 03:15 – Comédia na Madrugada III

