Ciclista perde freio, bate em carro e fica ferido na Zona Norte do Recife

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital da Restauração, no Derby. A unidade informou que o paciente permanece internado

O ciclista Samuel Kauã, de 20 anos, ficou ferido após perder o freio e bater em um carro na descida da Rua Alfredo Freire, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.

O acidente, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que o homem desce a ladeira em alta velocidade e só para quando atinge um veículo que trafegava na avenida principal do bairro.

O impacto da batida foi tão forte que o ciclista foi lançado para o alto e caiu do outro lado da calçada.

Detalhes da internação

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital da Restauração, no Derby.

A unidade informou que o paciente permanece internado, mas não tem autorização da família para divulgar o estado de saúde. Já a madrasta de Samuel relatou que ele está estável, sem dar mais detalhes.

Relato de moradores

Moradores contaram que a cena foi impressionante. Dona Maria, que passou pelo local minutos após o acidente, disse que ficou chocada e que sempre alerta vizinhos e jovens da comunidade sobre o perigo de descer a ladeira de bicicleta.

Segundo comerciantes e moradores, acidentes são frequentes na área. Para tentar reduzir os riscos, foram instaladas barras de ferro na calçada, funcionando como barreiras de contenção. No entanto, muitas delas já estão tortas, como resultado de colisões anteriores.

A vigilante Marcela Luiza, que costuma circular de bicicleta pela região, contou que por precaução prefere descer a rua empurrando o veículo, sem pedalar.

“É muito íngreme e perigoso. Já vi gente se machucar feio aqui”, relatou.

