Veículo roubado na Zona Oeste do Recife é usado para prática de roubos na Zona Sul

Carro foi tomado do dono à luz do dia, no Cordeiro; assaltante utilizou o veículo para replicar o modus operandi e abordar duas mulheres no Ibura

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 13:00
Um crime em dose dupla aconteceu no Recife. Um homem roubou um carro na Zona Oeste do Recife em plena luz do dia e, pouco tempo depois, utilizou o veículo para roubar duas mulheres na Zona Sul.

Abordagens

O primeiro crime aconteceu no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O assaltante, armado, abordou o dono do veículo com agressividade. Ele empurrou o homem contra o chão e levou o carro embora.

De posse do automóvel, o suspeito utilizou o transporte para cometer outro crime, dessa vez no bairro do Ibura, na Zona Sul da cidade. Armado, ele abordou duas mulheres que caminhavam na rua e tomou a mochila de uma delas.

Investigação

Há pelo menos um cúmplice do assaltante, que é quem estava dirigindo o carro. Após a abordagem, ele entrou no veículo pela porta traseira e partiu.

As vítimas acionaram a Polícia Militar por meio do 190, que fizeram rondas no local mas não conseguiram localizar o veículo roubado e nem o suspeito. As investigações seguem.

