Veículo roubado na Zona Oeste do Recife é usado para prática de roubos na Zona Sul

Carro foi tomado do dono à luz do dia, no Cordeiro; assaltante utilizou o veículo para replicar o modus operandi e abordar duas mulheres no Ibura

Um crime em dose dupla aconteceu no Recife. Um homem roubou um carro na Zona Oeste do Recife em plena luz do dia e, pouco tempo depois, utilizou o veículo para roubar duas mulheres na Zona Sul.

Abordagens

O primeiro crime aconteceu no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O assaltante, armado, abordou o dono do veículo com agressividade. Ele empurrou o homem contra o chão e levou o carro embora.

De posse do automóvel, o suspeito utilizou o transporte para cometer outro crime, dessa vez no bairro do Ibura, na Zona Sul da cidade. Armado, ele abordou duas mulheres que caminhavam na rua e tomou a mochila de uma delas.

Investigação

Há pelo menos um cúmplice do assaltante, que é quem estava dirigindo o carro. Após a abordagem, ele entrou no veículo pela porta traseira e partiu.

As vítimas acionaram a Polícia Militar por meio do 190, que fizeram rondas no local mas não conseguiram localizar o veículo roubado e nem o suspeito. As investigações seguem.

