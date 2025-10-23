Casal tem carro e pertences roubados em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os suspeitos teriam tentado realizar outro assalto minutos antes de roubar o casal, mas não tiveram sucesso. Foram levados o carro, dinheiro e cartões

Um casal teve seu carro roubado durante assalto na Rua Maria Ramos, em Bairro Novo, Olinda. As vítimas estavam saindo de um comércio quando foram abordadas pela dupla, eles estavam armados e um dos suspeitos vestia uma farda da rede pública estadual.

Um dos envolvidos apontou a arma para o peito do motorista enquanto mandavam o casal sair do veículo, só deu tempo da mulher pegar seu animal de estimação, que estava no banco de trás.

Em seguida, eles fugiram com o carro. Além do veículo, foram levados documentos pessoais, cartões de crédito e dinheiro.

Outros crimes

A polícia descobriu que antes desse assalto, a dupla teria tentado roubar outro automóvel a poucos metros do local. Câmeras de segurança flagraram o momento que o carro vira a esquina e um dos suspeitos corre para a frente do veículo.

Segundo testemunhas, ele chegou a apontar a arma, mas o motorista se assustou e acelerou com o carro. Neste momento, um dos homens trocou de camisa para o fardamento da rede pública estadual e assaltou o casal.



