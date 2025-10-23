fechar
Notícias | Notícia

Casal tem carro e pertences roubados em Olinda

Os suspeitos teriam tentado realizar outro assalto minutos antes de roubar o casal, mas não tiveram sucesso. Foram levados o carro, dinheiro e cartões

Por Anaís Coelho Publicado em 23/10/2025 às 16:12
Imagens de câmera de segurança
Imagens de câmera de segurança - TV Jornal

Um casal teve seu carro roubado durante assalto na Rua Maria Ramos, em Bairro Novo, Olinda. As vítimas estavam saindo de um comércio quando foram abordadas pela dupla, eles estavam armados e um dos suspeitos vestia uma farda da rede pública estadual.

Um dos envolvidos apontou a arma para o peito do motorista enquanto mandavam o casal sair do veículo, só deu tempo da mulher pegar seu animal de estimação, que estava no banco de trás.

Em seguida, eles fugiram com o carro. Além do veículo, foram levados documentos pessoais, cartões de crédito e dinheiro.

Outros crimes

A polícia descobriu que antes desse assalto, a dupla teria tentado roubar outro automóvel a poucos metros do local. Câmeras de segurança flagraram o momento que o carro vira a esquina e um dos suspeitos corre para a frente do veículo.

Segundo testemunhas, ele chegou a apontar a arma, mas o motorista se assustou e acelerou com o carro. Neste momento, um dos homens trocou de camisa para o fardamento da rede pública estadual e assaltou o casal.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Suspeitos de roubo de carro são detidos após troca de tiro, um deles morreu
Carro roubado

Suspeitos de roubo de carro são detidos após troca de tiro, um deles morreu
Morre o cão Nick, que havia sido resgatado sob os escombros de desabamento em Olinda
TRAGÉDIA EM OLINDA

Morre o cão Nick, que havia sido resgatado sob os escombros de desabamento em Olinda

Compartilhe

Tags