Morre o cão Nick, que havia sido resgatado sob os escombros de desabamento em Olinda

Animal foi resgatado em Ouro Preto, onde desabamento deixou duas pessoas mortas e dez feridas; chegou a receber cuidados intensivos, mas não resistiu

Um episódio que havia simbolizado esperança, em meio à tragédia que abalou o bairro de Ouro Preto, em Olinda, terminou em luto.

O cachorro Nick, resgatado com vida após passar mais de 35 horas soterrado sob os escombros do desabamento ocorrido no domingo (19), morreu na manhã desta quarta-feira (22). A informação foi confirmada pela Prefeitura de Olinda, em nota oficial.

Nick era tutorado por Genival, uma das vítimas da explosão que deixou duas pessoas mortas e dez feridas, entre elas Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos.

O desabamento, que atingiu imóveis vizinhos e causou destruição na área, segue sob investigação das autoridades.

Do resgate à internação

O cão foi encontrado na noite da última segunda-feira (20), após equipes da Defesa Civil ouvirem um latido fraco vindo dos escombros.

Assim que foi retirado, Nick foi levado à clínica veterinária Amigo Fiel, em Bairro Novo, onde recebeu medicação, hidratação e passou por exames.

Segundo o veterinário Lucas Albuquerque, o quadro era delicado, mas o animal chegou a apresentar sinais de melhora nos primeiros dias de internação.

Morte e comoção

De acordo com a nota da Prefeitura de Olinda, o cachorro foi encontrado “visivelmente debilitado, mas ainda respirando” no momento do resgate.

Apesar dos esforços da equipe veterinária, ele não resistiu às complicações de insuficiência renal aguda.

“A história de superação e o esforço conjunto das equipes emocionaram a todos que acompanharam o caso. A Prefeitura de Olinda se solidariza com os tutores de Nick e com todos que torceram por sua recuperação”, diz o comunicado.

Além de Nick, Bonito — outro cão que também foi resgatado após o desabamento — está sob os cuidados de Dona Ilza.

“Bonito está bem. Só esperava que Nick se recuperasse logo para voltarem a ficar juntos”, lamentou a vizinha.

A Secretaria de Proteção Animal de Olinda reforçou que continuará acompanhando os casos de animais afetados e destacou a importância de redes de solidariedade em situações de emergência.