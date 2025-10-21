Após mais de 30 horas soterrado, cachorro Nick é resgatado com vida em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cão de vítima da tragédia foi salvo após latido ser ouvido por agentes da defesa civil; ele segue internado e irmão Bonito aguarda reencontro

Um momento de esperança marcou a noite da última segunda-feira (20), em meio à tragédia que abalou o bairro de Ouro Preto, em Olinda. Após mais de 35 horas soterrado sob os escombros do desabamento ocorrido no domingo (19), o cachorro Nick foi resgatado com vida por equipes da Defesa Civil.

Nick é tutorado por seu Genival, uma das vítimas do desabamento que deixou dez feridos e causou a morte de dois moradores, entre eles Dona Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos.

Resgate

O latido fraco do cão chamou a atenção das equipes de resgate. Dona Ilza, vizinha que acompanhava os trabalhos em entrevista a TV Jornal, conta: “Quando mexeram no local, ele latiu. Consegui ouvir e avisar. Aí eles cavaram e tiraram ele com vida. Ele estava muito fraco, machucado, mas vivo”.

Nick foi imediatamente levado à clínica veterinária Amigo Fiel, onde recebeu medicação, hidratação e passou por exames.

Segundo o veterinário Lucas Albuquerque, o animal ainda está em estado delicado, mas apresenta melhora gradual. Ele permanece internado, com suporte médico contínuo, e ainda não se alimenta sozinho.

“Ele passou por exames de sangue e raio-x de tórax e crânio. Está estável, já bebe água sozinho e foi medicado para dor. O quadro ainda é considerado delicado, mas com sinais positivos de recuperação”, explicou o profissional.



Reencontro

O cão tem um “irmão”, o cachorro Bonito, que também estava nos escombros e foi resgatado ainda no domingo. Bonito está sob os cuidados de Dona Ilza, que agora aguarda o reencontro entre os dois.

“Bonito está bem, estou cuidando dele. Agora só espero que Nick se recupere logo para voltarem a ficar juntos”, disse.

A secretária de Proteção Animal de Olinda, Rosely Chaves, elogiou a atuação das equipes e reforçou o compromisso da gestão com o bem-estar dos animais.“A proteção animal faz parte da nossa política pública. Casos como o de Nick mostram a importância dessa rede de apoio e solidariedade", afirma.

O desabamento em Ouro Preto segue sob investigação.

