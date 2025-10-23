Suspeitos de roubo de carro são detidos após troca de tiro, um deles morreu
Quatro pessoas com um carro roubado trocaram tiros com a polícia, na Várzea. Um dos suspeitos morreu e os outros três estão sob custódia
Um grupo armado trocou tiros com a polícia, após serem localizados com carro roubado, na Várzea. Os quatro suspeitos trafegavam pela BR-101 com o veículo, um Creta branco, quando policiais militares localizaram e solicitaram parada para o carro.
Os suspeitos empreenderam fuga mas acabaram colidindo com outro veículo em frente ao Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), após a batida eles começaram a alvejar tiros contra os efetivos, que revidaram, iniciando uma troca de tiros no local.
Armas apreendidas
Segundo o delegado Rubens Rocha, as armas utilizadas no crime foram apreendidas, uma submetralhadora de fabricação artesanal e duas pistolas .40, além de munições, celulares e uma máscara.
A Polícia Civil está investigando quais crimes teriam sido cometidos pelo grupo. Os carros envolvidos na ocorrência foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Suspeitos
Um dos suspeitos, de 28 anos, foi baleado e encaminhado para a UPA da Caxangá, mas não resistiu aos ferimentos.
Já a mulher envolvida no caso seria uma maquiadora, de 24 anos, grávida de seis meses. Ela estava dentro do carro com uma submetralhadora e foi presa em flagrante.
Os outros dois suspeitos conseguiram fugir para a parte interna da universidade, mas foram baleados. Um deles vestia uma fantasia de uma série de TV. Ambos foram socorridos e estão custodiados.
