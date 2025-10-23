fechar
Notícias | Notícia

Suspeitos de roubo de carro são detidos após troca de tiro, um deles morreu

Quatro pessoas com um carro roubado trocaram tiros com a polícia, na Várzea. Um dos suspeitos morreu e os outros três estão sob custódia

Por Anaís Coelho Publicado em 23/10/2025 às 15:29
Assalto e tiroteio no bairro da Várzea deixa um morto, dois feridos e uma grávida presa
Assalto e tiroteio no bairro da Várzea deixa um morto, dois feridos e uma grávida presa - Círio Gomes

Um grupo armado trocou tiros com a polícia, após serem localizados com carro roubado, na Várzea. Os quatro suspeitos trafegavam pela BR-101 com o veículo, um Creta branco, quando policiais militares localizaram e solicitaram parada para o carro.

Os suspeitos empreenderam fuga mas acabaram colidindo com outro veículo em frente ao Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), após a batida eles começaram a alvejar tiros contra os efetivos, que revidaram, iniciando uma troca de tiros no local.

Armas apreendidas

Segundo o delegado Rubens Rocha, as armas utilizadas no crime foram apreendidas, uma submetralhadora de fabricação artesanal e duas pistolas .40, além de munições, celulares e uma máscara.

A Polícia Civil está investigando quais crimes teriam sido cometidos pelo grupo. Os carros envolvidos na ocorrência foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Leia Também

Suspeitos

Um dos suspeitos, de 28 anos, foi baleado e encaminhado para a UPA da Caxangá, mas não resistiu aos ferimentos.

Já a mulher envolvida no caso seria uma maquiadora, de 24 anos, grávida de seis meses. Ela estava dentro do carro com uma submetralhadora e foi presa em flagrante.

Os outros dois suspeitos conseguiram fugir para a parte interna da universidade, mas foram baleados. Um deles vestia uma fantasia de uma série de TV. Ambos foram socorridos e estão custodiados.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Mulher escapa de tentativa de assalto a caminho da academia no bairro da Várzea
Assalto

Mulher escapa de tentativa de assalto a caminho da academia no bairro da Várzea
Troca de tiros em Jaboatão dos Guararapes deixa motorista ferido
Tiroteio

Troca de tiros em Jaboatão dos Guararapes deixa motorista ferido

Compartilhe

Tags