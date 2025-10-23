fechar
Notícias | Notícia

Suspeito de roubar farmácia sofre tentativa de linchamento na Praça do Trabalho, em Casa Amarela

Registros feitos pelos próprios moradores e comerciantes do local mostram os momentos em que as pessoas desferem golpes e chutes contra o homem

Por Zayra Pereira Publicado em 23/10/2025 às 19:50
Imagem de suspeito de roubos em farmácias no chão durante tentativa de linchamento em Casa Amarela
Imagem de suspeito de roubos em farmácias no chão durante tentativa de linchamento em Casa Amarela - Reprodução

Um homem sofreu uma tentativa de linchamento na manhã desta quinta-feira (23), na Praça do Trabalho, no bairro de Casa Amarela.

A população teria iniciado os golpes violentos após um roubo em uma farmácia próxima. O homem é suspeito de cometer vários delitos na região.

Registros feitos pelos próprios moradores e comerciantes do local mostram os momentos em que as pessoas desferem golpes e chutes contra o homem, que já estava no chão.

Leia Também

Um policial à paisana observou a confusão e se aproximou, disparando um tiro para o alto, na tentativa de evitar que o homem fosse linchado pela população. A Polícia Militar foi acionada para conter a situação.

De acordo com populares, o homem realiza assaltos a estabelecimentos utilizando uma faca e ameaçando comerciantes e funcionários.

Moradores contam qque ficaram bastante assustados com o barulho no bairro: "Eu estava dormindo, aí ouvi o tiro. Minha mulher me chamou e disse o que estava acontecendo na porta. Aí eu me levantei e ele já estava aí. Eui não abri minha grade, fiquei aqui dentro", contou um morador.

O homem foi levado, por policiais do GATI, para uma unidade de saúde e posterioemente para a Central de Plantões da Capital, autuado pelo roubo na farmácia.

Comerciantes da farmácia também foram ao local e contaram que o supeito teria roubado diversas latas de leite e suplementos, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 3 mil.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Casal tem carro e pertences roubados em Olinda
Roubo de carro

Casal tem carro e pertences roubados em Olinda
População tenta linchar suspeitos de matar criança de 4 anos em São Lourenço da Mata
Crime brutal

População tenta linchar suspeitos de matar criança de 4 anos em São Lourenço da Mata

Compartilhe

Tags