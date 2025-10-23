Suspeito de roubar farmácia sofre tentativa de linchamento na Praça do Trabalho, em Casa Amarela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Registros feitos pelos próprios moradores e comerciantes do local mostram os momentos em que as pessoas desferem golpes e chutes contra o homem

Um homem sofreu uma tentativa de linchamento na manhã desta quinta-feira (23), na Praça do Trabalho, no bairro de Casa Amarela.

A população teria iniciado os golpes violentos após um roubo em uma farmácia próxima. O homem é suspeito de cometer vários delitos na região.

Registros feitos pelos próprios moradores e comerciantes do local mostram os momentos em que as pessoas desferem golpes e chutes contra o homem, que já estava no chão.

Leia Também Homem é assassinado a tiros em mercadinho no Cabo de Santo Agostinho

Um policial à paisana observou a confusão e se aproximou, disparando um tiro para o alto, na tentativa de evitar que o homem fosse linchado pela população. A Polícia Militar foi acionada para conter a situação.

De acordo com populares, o homem realiza assaltos a estabelecimentos utilizando uma faca e ameaçando comerciantes e funcionários.

Moradores contam qque ficaram bastante assustados com o barulho no bairro: "Eu estava dormindo, aí ouvi o tiro. Minha mulher me chamou e disse o que estava acontecendo na porta. Aí eu me levantei e ele já estava aí. Eui não abri minha grade, fiquei aqui dentro", contou um morador.

O homem foi levado, por policiais do GATI, para uma unidade de saúde e posterioemente para a Central de Plantões da Capital, autuado pelo roubo na farmácia.

Comerciantes da farmácia também foram ao local e contaram que o supeito teria roubado diversas latas de leite e suplementos, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 3 mil.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

