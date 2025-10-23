fechar
Notícias | Notícia

Homem é assassinado a tiros em mercadinho no Cabo de Santo Agostinho

A vítima trabalhava como soldador e concluiu um serviço de reparo no local. Ele realizava um lanche na frente do estabelecimento quando foi abordado

Por Zayra Pereira Publicado em 23/10/2025 às 19:23
Image de sinalização da perícia criminalística
Image de sinalização da perícia criminalística - Reprodução

Um homem de 26 anos foi assassinado em frente a um mercadinho, nesta quinta-feira (23), no bairro da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho.

A vítima trabalhava como soldador e concluiu um serviço de reparo no local. Ele realizava um lanche na frente do estabelecimento quando foi surpreendido por um homem armado.

O soldador tentou fugir, mas o suspeito o perseguiu e dispaou diversas vezes até que a vítima caísse no chão, já sem vida.

Leia Também

Imagens de segurança captaram o momento do homicídio e o desespero das funcionárias que estavam no caixa. Diogo Sinésio, perito do Instituto de Criminalística, contou que a vítima foi atingida por seis disparos.

"Teve lesão tanto na cabeça quanto no tronco. Ele tinha umas ferramentas e uma faca na cintura, mas o pessoal aqui gosta de usar faca para se defender. Eu não acho que esteja relacionada ao crime", contou o perito criminal.

A força tarefa do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para dar início às investigações. Uma parente da vítima contou que ele já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas.

A polícia pede que qualquer informação sobre o caso seja repassada através do telefone (81) 99488-7074.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Quatro suspeitos de filmar e postar um duplo homicídio são presos
Duplo homicídio

Quatro suspeitos de filmar e postar um duplo homicídio são presos

Triplo homicídio em Água Fria: crimes teriam ocorrido devido a conflito no tráfico de drogas
Violência urbana

Triplo homicídio em Água Fria: crimes teriam ocorrido devido a conflito no tráfico de drogas

Compartilhe

Tags