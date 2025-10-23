Homem é assassinado a tiros em mercadinho no Cabo de Santo Agostinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A vítima trabalhava como soldador e concluiu um serviço de reparo no local. Ele realizava um lanche na frente do estabelecimento quando foi abordado

Um homem de 26 anos foi assassinado em frente a um mercadinho, nesta quinta-feira (23), no bairro da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho.

A vítima trabalhava como soldador e concluiu um serviço de reparo no local. Ele realizava um lanche na frente do estabelecimento quando foi surpreendido por um homem armado.

O soldador tentou fugir, mas o suspeito o perseguiu e dispaou diversas vezes até que a vítima caísse no chão, já sem vida.

Leia Também Casal tem carro e pertences roubados em Olinda

Imagens de segurança captaram o momento do homicídio e o desespero das funcionárias que estavam no caixa. Diogo Sinésio, perito do Instituto de Criminalística, contou que a vítima foi atingida por seis disparos.

"Teve lesão tanto na cabeça quanto no tronco. Ele tinha umas ferramentas e uma faca na cintura, mas o pessoal aqui gosta de usar faca para se defender. Eu não acho que esteja relacionada ao crime", contou o perito criminal.

A força tarefa do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para dar início às investigações. Uma parente da vítima contou que ele já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas.

A polícia pede que qualquer informação sobre o caso seja repassada através do telefone (81) 99488-7074.

