Homem é assassinado a tiros em mercadinho no Cabo de Santo Agostinho
A vítima trabalhava como soldador e concluiu um serviço de reparo no local. Ele realizava um lanche na frente do estabelecimento quando foi abordado
Um homem de 26 anos foi assassinado em frente a um mercadinho, nesta quinta-feira (23), no bairro da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho.
A vítima trabalhava como soldador e concluiu um serviço de reparo no local. Ele realizava um lanche na frente do estabelecimento quando foi surpreendido por um homem armado.
O soldador tentou fugir, mas o suspeito o perseguiu e dispaou diversas vezes até que a vítima caísse no chão, já sem vida.
Imagens de segurança captaram o momento do homicídio e o desespero das funcionárias que estavam no caixa. Diogo Sinésio, perito do Instituto de Criminalística, contou que a vítima foi atingida por seis disparos.
"Teve lesão tanto na cabeça quanto no tronco. Ele tinha umas ferramentas e uma faca na cintura, mas o pessoal aqui gosta de usar faca para se defender. Eu não acho que esteja relacionada ao crime", contou o perito criminal.
A força tarefa do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para dar início às investigações. Uma parente da vítima contou que ele já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas.
A polícia pede que qualquer informação sobre o caso seja repassada através do telefone (81) 99488-7074.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />