Triplo homicídio em Água Fria: crimes teriam ocorrido devido a conflito no tráfico de drogas
Testemunhas apontam que dez homens invadiram uma festa e realizaram os disparos, empreendendo fuga logo em seguida. Confira detalhes
Por
TV Jornal
Publicado em 13/10/2025 às 18:31
Investigação de violência na Zona Norte de Recife
Três homens foram brutalmente assassinados a tiros no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife, por volta das 23h50 deste domingo (12). O crime aconteceu na rua Atalanta e foi possível observar as marcas de disparos no muro de uma residência. As vítimas caíram em um beco a poucos metros.
Testemunhas apontam que dez homens invadiram uma festa e realizaram os disparos, empreendendo fuga logo em seguida. Além das vítimas fatais, de 32, 43 e 46 anos, outras duas pessoas tembém ficaram feridas, sendo uma mulher de 18 anos e um homem de 24.
As autoridades locais afirmam que o local é point de tráfico de drogas e todos os homens atingidos possuiam passagem pela polícia. No momento dos crimes, muitas pessoas circulavam na região.
Investigações em andamento
A Polícia Militar esteve na cena do crime na manhã de hoje (13) para coletar informações para as investigações. Eles estão tentando identificar os dez criminosos que chegaram na Rua Atalanta, em Água Fria, dando origem a um cenário de chacina com três mortes e duas tentativas de homicídio.
A polícia acredita que o crime tem ligação com o tráfico de drogas e marcas dessa violência estão espalhadas por toda a comunidade.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais