Tentativa de homicídio em Água Fria: jovem de 23 anos é baleado em assalto

Jovem de 23 anos é baleado após suposta tentativa de assalto em Água Fria; A investigação sugere que o crime pode não ter sido um assalto

Incidente na Rua Conselheiro Barros Barreto

Um jovem de 23 anos foi baleado na madrugada desta terça-feira (30), por volta das 2h, na Rua Conselheiro Barros Barreto, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife. Inicialmente, a informação repassada à Polícia Civil indicava uma tentativa de assalto, mas essa versão não foi confirmada no início das investigações.

Relato da Vítima e Iníciação da Investigação

De acordo com a vítima, ele estava perto do terminal de ônibus do bairro, acompanhado de outras duas pessoas, quando homens armados se aproximaram e disseram: “Parece que é ele”, em seguida disparando contra o grupo. O jovem foi atingido no tórax e no ombro. Ele acredita que tenha sido confundido com outra pessoa.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital da Restauração. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no hospital, onde colheram o depoimento do rapaz.

Moradores da área relataram momentos de pânico após os tiros. Alguns não chegaram a ouvir os disparos, enquanto outros correram ladeira abaixo em busca de abrigo.

Até o momento, o número de envolvidos e a motivação do crime ainda são desconhecidos. A investigação segue em andamento sob responsabilidade do DHPP.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais