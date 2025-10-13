Motorista de ônibus é atingido por bala perdida em terminal: violência contra rodoviáriosrem crescido no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O incidente ocorreu enquanto a vítima esperava o coletivo para iniciar os trabalhos, no terminal do Bongi, Zona Oeste do Recife

Motorista de ônibus atingido por bala perdida

Um motorista de ônibus de 24 anos foi atingido de raspão por uma bala perdida no pescoço, no último sábado (11). Ele foi socorrido para uma unidade de saúde e já recebeu alta.

O incidente ocorreu enquanto a vítima esperava o coletivo para iniciar os trabalhos, no terminal do Bongi, Zona Oeste do Recife. Quatro marcas de tiro foram encontradas no local.

Testemunha do incidente

Um morador que preferiu não se identificar relatou que dois homens armados estavam em perseguição no bairro do Bongi. A violência, segundo ele, tem sido frequente na área.

"A violência está decorrente, já há algum tempo aqui. Inclusive semana passada, no sábado, teve um homicídio aqui", afirmou.

Ele pediu mais segurança para os moradores da comunidade: "Eu peço mais segurança aos competentes, porqui isso aconteceu em uma praça pública, lugar de criança, lugar de trabalhador".

Violência contra motoristas de ônibus

De acordo Carlos Medeiros, secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, mais de 800 casos de violência contra motoristas de ônibus e atentados a coletivos foram registrados na região metropolitana do Recife desde janeiro.

"Cada dia que a gente acorda, acorda com uma novidade, com uma agressão nova ao motorista. É ônibus incendiado, espancamento do motorista, e agora bala perdida, ninguém sabe o porquê, de onde veio, se sabe que mais um rodoviário prejudicado", pontuou.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais