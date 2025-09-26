fechar
Duas pessoas são mortas em ataque a tiros no interior de Pernambuco

Em São José do Belmonte, ataque a tiros deixou um homem morto e uma mulher atingida por bala perdida; polícia investiga o caso. Confira

Por TV Jornal Publicado em 26/09/2025 às 12:07 | Atualizado em 26/09/2025 às 12:20
Um ataque a tiros deixou duas pessoas mortas em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (24), quando criminosos chegaram em um carro e abriram fogo contra Wagner Rodrigues da Silva, que estava de moto na rua onde morava.

Durante a ação, Ana Paula Gomes dos Santos, de 30 anos, que estava sentada em uma calçada próxima, foi atingida por uma bala perdida. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital poucos minutos depois.

O que se sabe

De acordo com testemunhas, os disparos foram feitos por homens que estavam em um carro. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou sobre a identidade dos autores.

Segundo familiares, Wagner não tinha antecedentes criminais e não havia registros de problemas com a lei.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o duplo homicídio e tenta identificar os responsáveis pela ação criminosa. Moradores da região relataram choque com a violência e pedem mais segurança.

