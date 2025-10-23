Quatro suspeitos filmar e postar um duplo homicídio são presos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Três funcionários públicos e um traficante se juntaram para agredir e torturar duas mulheres suspeitas de furto, em São Lourenço da Mata

Nesta quinta-feira (23), três funcionários públicos e um traficante de São Lourenço da Mata foram presos por estarem envolvidos num duplo homicídio de mulheres que teriam cometido alguns furtos na região.

As vítimas Bruna Lohayne Mesquita dos Santos, de 25 anos, e Rebeca de Santana Alves, de 28 anos, foram agredidas e torturadas pelo grupo, que filmou a ação e postou na internet. Elas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram.

Detalhes do ocorrido

Segundo o delegado Eduardo Cavalcanti, um dia antes da morte, as mulheres teriam ido na residência de um casal idosos para prestar um serviço, que seria um programa sexual, porém eles deram falta de R$ 600 e de uma furadeira.

O casal são pais da Agente de Controle Urbano, que se juntou com dois colegas de trabalho e com um traficante conhecido na área para cometer o crime.

“Encontraram a Bruna e a Rebeca, amarraram elas, levaram para um descampado ali em Nova Tiúma e começaram uma sequência bastante cruel de espancamento, de tortura, que acabou culminando na morte delas.”

Prisão

Os quatro envolvidos se tratam de dois homens e uma mulher que são funcionários públicos, e o traficante. Todos foram presos.

Um dos suspeitos é filho do diretor do controle urbano em São Lourenço da Mata. A polícia acredita que o grupo se aproveitava do poder conferido pelo cargo que tinham para se sentirem acima da Lei.

“Nós conseguimos sim individualizar todas as condutas, todos eles agrediram, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, e com certeza todos são autores desse duplo homicídio”, explica a delegada Juliana Bernardi.



Saiba como assistir aos Videocasts do JC