Quatro suspeitos filmar e postar um duplo homicídio são presos
Três funcionários públicos e um traficante se juntaram para agredir e torturar duas mulheres suspeitas de furto, em São Lourenço da Mata
Nesta quinta-feira (23), três funcionários públicos e um traficante de São Lourenço da Mata foram presos por estarem envolvidos num duplo homicídio de mulheres que teriam cometido alguns furtos na região.
As vítimas Bruna Lohayne Mesquita dos Santos, de 25 anos, e Rebeca de Santana Alves, de 28 anos, foram agredidas e torturadas pelo grupo, que filmou a ação e postou na internet. Elas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram.
Detalhes do ocorrido
Segundo o delegado Eduardo Cavalcanti, um dia antes da morte, as mulheres teriam ido na residência de um casal idosos para prestar um serviço, que seria um programa sexual, porém eles deram falta de R$ 600 e de uma furadeira.
O casal são pais da Agente de Controle Urbano, que se juntou com dois colegas de trabalho e com um traficante conhecido na área para cometer o crime.
“Encontraram a Bruna e a Rebeca, amarraram elas, levaram para um descampado ali em Nova Tiúma e começaram uma sequência bastante cruel de espancamento, de tortura, que acabou culminando na morte delas.”
Prisão
Os quatro envolvidos se tratam de dois homens e uma mulher que são funcionários públicos, e o traficante. Todos foram presos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Um dos suspeitos é filho do diretor do controle urbano em São Lourenço da Mata. A polícia acredita que o grupo se aproveitava do poder conferido pelo cargo que tinham para se sentirem acima da Lei.
“Nós conseguimos sim individualizar todas as condutas, todos eles agrediram, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, e com certeza todos são autores desse duplo homicídio”, explica a delegada Juliana Bernardi.