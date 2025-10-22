fechar
"Destruiu a minha vida": pai de Ester Izabelle expressa tristeza e revolta com morte da filha em São Lourenço da Mata

Familiares se reuniram em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e concederam entrevistas; tio que resgatou o corpo também falou

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 22/10/2025 às 12:57
Pai de Ester Izabelle pede justiça por crime bárbaro contra a filha
Pai de Ester Izabelle pede justiça por crime bárbaro contra a filha - TV Jornal

Com revolta e tristeza, o pai de Ester Izabelle Pereira da Silva, de 4 anos, pediu por justiça pela morte da filha em São Lourenço da Mata. A menina estava desaparecida e o corpo foi encontrado dentro de uma cacimba na última terça-feira (21). O tio de Ester, que foi quem a retirou do local, também lamentou.

Revolta do pai

Familiares de Ester se reuniram em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife. O pai, Inaldo Silva, estava inconsolável: "Eu trabalhando para poder trazer o pão de cada dia para dentro da minha casa, e vem uns abençoados desse que destrói minha vida. Destruiu a minha vida".

Segundo ele, o irmão mais novo de Ester havia contado à mãe que a menina havia sido levada por um dos suspeitos, mas por ser uma criança pequena, o relato não foi levado à sério. Parafraseando o menino, ele conta que "o homem falou que ia segurar Ester, que ia matar Ester e que não ia deixar ela sair".

Mesmo em meio a lágrimas, Inaldo não deixou de expressar sua revolta: "vem dois vagabundos desse e faz uma desgraça dessa com a minha filha. Eu quero justiça, e justiça primeiramente de Deus", disse.

Tio relata como encontrou o corpo

Nazário Silva, tio da menina que ajudou a retirar o corpo da cacimba, descreveu o estado em que a criança foi encontrada. "Tinha marca nas pernas e estava rocheada nas pernas e no rosto. A testa tava muito inchada, muito inchada mesmo, tipo uma pancada muito forte dada na cabeça da criança", explica.

O homem pontua outro aspecto perverso do crime: "ela tava só com a parte de cima da roupa, a parte de baixo não tava. Não sabemos se violaram ela". As investigações seguem com a Polícia Civil de Pernambuco.

Dois suspeitos foram levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), enquanto o proprietário do imóvel onde o corpo de Ester estava foi ouvido e liberado.

Veja a reportagem da TV Jornal

