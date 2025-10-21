Criança desaparecida é encontrada morta durante programa ao vivo na TV Jornal
O corpo de Ester Izabelle Pereira da Silva, de 4 anos, foi encontrado dentro de uma cacimba numa residência próxima ao local onde ela desapareceu
Na tarde desta terça-feira (21), foi encontrado o corpo de Ester Izabelle Pereira da Silva, de 4 anos, que estava desaparecida em São Lourenço da Mata. O cadáver estava dentro de uma cacimba numa residência próxima ao local onde ela desapareceu.
A descoberta foi feita durante o programa TV Jornal Meio Dia, da TV Jornal, quando o repórter Rodrigo de Luna acompanhava ao vivo as buscas pela menina. Moradores da região arrombaram o portão do imóvel e o tio da criança, juntamente com um bombeiro, removeram o corpo da menina da cacimba. A Polícia Civil está investigando o caso.
Investigações
Dois suspeitos de envolvimento no caso foram levados para a Delegacia de São Lourenço da Mata. Segundo o delegado Sérgio Ricardo, o inquilino da casa onde a menina foi encontrada e o namorado dele foram ouvidos, assim como algumas testemunhas.
“A pessoa que está sendo ouvida supostamente é um dos moradores daqui da residência, ele pode ter informações de como se deu esse fato.”, disse o delegado.
Quando encontrada, a criança estava com uma pancada na cabeça, tinha sinais de que havia defecado e foi encontrada sem roupas. Também foi encontrado um preservativo ao lado do corpo. A Polícia investiga a hipótese de abuso sexual.
“Encontramos também um recipiente com um determinado achocolatado, que pode ter sido utilizado para acalmar a criança nesse caso, a gente não pode descartar nenhuma dessas hipóteses.”, comentou o delegado.
Sobre o caso
A mãe da criança explicou que estava em casa bebendo com amigos quando se deu conta de que a menina havia sumido. O pai, que estava na Paraíba viajando, voltou às pressas para ajudar nas buscas.
De acordo com familiares, a criança foi levada enquanto brincava com o irmão nas proximidades do campo Botafogo, no bairro do Pixete.
Revolta da população
Moradores do local, revoltados com o ocorrido, foram até a delegacia onde os suspeitos foram ouvidos e apedrejaram viaturas, jogaram bombas contra policiais e tentaram atear fogo na via pedindo que os suspeitos fossem soltos para que a população pudesse 'fazer justiça com as próprias mãos'.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os policiais precisaram utilizar spray de pimenta e dar tiros para o alto no intuito de conter as pessoas. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.