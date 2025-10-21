Suspeitos de envolvimento na morte da criança em São Lourenço da Mata são levados para a delegacia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homens foram levados até a delegacia de São Lourenço da Mata. A Polícia Civil encontrou um preservativo ao lado do corpo da menina

Dois suspeitos de envolvimento no caso do corpo da criança de 4 anos que foi encontrado em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, foram levados para a delegacia de São Lourenço da Mata para serem ouvidos pela Polícia Civil.

Revoltados com o caso, diversos moradores da cidade se reuniram em frente ao imóvel e chegaram a apedrejar viaturas da polícia. Após prestarem depoimento, os suspeitos foram levados para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.

Segundo o delegado Sérgio Ricardo, um dos homens conduzidos à delegacia seria o inquilino do imóvel onde o corpo da menina foi encontrado. Já o segundo suspeito seria o namorado dele.

“A pessoa que está sendo ouvida supostamente é um dos moradores daqui da residência, ele pode ter informações de como se deu esse fato, policiais civis já estão trabalhando e entrevistando ele para saber qual o tipo de conexão e porque essa criancinha apareceu aqui”, disse o delegado.

Investigações

Quando encontrada, a criança estava com indícios de espancamento na cabeça, tinha sinais de que havia defecado e foi encontrada sem roupas.

Além disso, também foi encontrado um preservativo ao lado de onde estava o corpo. A polícia estuda a possibilidade de realizar uma perícia sexológica para investigar a hipótese de abuso sexual.

“Encontramos também um recipiente com um determinado achocolatado, que pode ter sido utilizado para acalmar a criança. Nesse caso, a gente não pode descartar nenhuma dessas hipóteses.”, comentou o delegado.



Tumulto na delegacia

Populares foram até a delegacia de São Lourenço, para onde os suspeitos foram conduzidos, e apedrejaram viaturas, jogaram bombas contra policiais e tentaram atear fogo na via pedindo que os suspeitos fossem soltos para que a população pudesse 'fazer justiça com as próprias mãos'.

Os policiais precisaram utilizar spray de pimenta e dar tiros para o alto no intuito de conter as pessoas.

