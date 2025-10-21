Suspeitos de envolvimento na morte da criança em São Lourenço da Mata são levados para a delegacia
Homens foram levados até a delegacia de São Lourenço da Mata. A Polícia Civil encontrou um preservativo ao lado do corpo da menina
Clique aqui e escute a matéria
Dois suspeitos de envolvimento no caso do corpo da criança de 4 anos que foi encontrado em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, foram levados para a delegacia de São Lourenço da Mata para serem ouvidos pela Polícia Civil.
Revoltados com o caso, diversos moradores da cidade se reuniram em frente ao imóvel e chegaram a apedrejar viaturas da polícia. Após prestarem depoimento, os suspeitos foram levados para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.
Segundo o delegado Sérgio Ricardo, um dos homens conduzidos à delegacia seria o inquilino do imóvel onde o corpo da menina foi encontrado. Já o segundo suspeito seria o namorado dele.
“A pessoa que está sendo ouvida supostamente é um dos moradores daqui da residência, ele pode ter informações de como se deu esse fato, policiais civis já estão trabalhando e entrevistando ele para saber qual o tipo de conexão e porque essa criancinha apareceu aqui”, disse o delegado.
Investigações
Quando encontrada, a criança estava com indícios de espancamento na cabeça, tinha sinais de que havia defecado e foi encontrada sem roupas.
Além disso, também foi encontrado um preservativo ao lado de onde estava o corpo. A polícia estuda a possibilidade de realizar uma perícia sexológica para investigar a hipótese de abuso sexual.
“Encontramos também um recipiente com um determinado achocolatado, que pode ter sido utilizado para acalmar a criança. Nesse caso, a gente não pode descartar nenhuma dessas hipóteses.”, comentou o delegado.
Tumulto na delegacia
Populares foram até a delegacia de São Lourenço, para onde os suspeitos foram conduzidos, e apedrejaram viaturas, jogaram bombas contra policiais e tentaram atear fogo na via pedindo que os suspeitos fossem soltos para que a população pudesse 'fazer justiça com as próprias mãos'.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os policiais precisaram utilizar spray de pimenta e dar tiros para o alto no intuito de conter as pessoas.