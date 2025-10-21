fechar
Segurança | Notícia

Operação contra fraudes da previdência cumpre mandados em Pernambuco

Investigação começou após idosa usar documento falso para abertura de uma conta bancária tentando receber quatro anos de mensalidades de benefício

Por JC Publicado em 21/10/2025 às 11:14 | Atualizado em 21/10/2025 às 11:32
Polícia Federal cumpriu os mandados na manhã desta terça-feira (21)
Polícia Federal cumpriu os mandados na manhã desta terça-feira (21) - DIVULGAÇÃO/PF

Uma operação foi deflagrada pela Força-Tarefa Previdenciária, nesta terça-feira (21), para desarticular um esquema de fraudes previdenciárias em Pernambuco. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Águas Belas, no Agreste. 

As investigações começaram após A identificação de uso de documento falso para abertura de conta bancária, por uma idosa de 87 anos acompanhada de uma jovem de 21, no intuito de receber valores referentes a quatro anos de mensalidades de benefício não pagas. 

Na fraude, os criminosos utilizavam dados de pessoas já falecidas, com documentos falsos, em nome das quais eram pleiteados os benefícios irregulares. Estima-se que o prejuízo causado ao INSS seja superior a R$ 100 mil.

Segundo a Policia Federal, a jovem é investigada pelo aliciamento de idosos e falsificação de documentos para a obtenção dos benefícios fraudulentos. Já a mais velha é usada como "idosa de aluguel".

"Ambas também possuem envolvimento com a Operação Grife, desencadeada pela Delegacia da Polícia Federal em Caruaru, sendo que a idosa já foi indiciada 18 vezes pela prática de crimes de estelionato previdenciário e já teria se passado por pelo menos 13 titulares distintos de benefícios obtidos mediante fraude", afirmou nota da PF. 

Os mandados foram expedidos pela 31ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco. Os nomes dos investigados não foram revelados. 

 

