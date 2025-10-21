População tenta linchar suspeitos de matar criança de 4 anos em São Lourenço da Mata
A população atirou pedras e barrotes contra o efetivo policial, para que os homens fossem soltos e eles pudesse partir para a violência
A tarde desta terça-feira (21), foi marcada por bastante confusão e tumulto após a localização do corpo de Ester Izabelle Pereira da Silva, que estava dentro de uma cacimba, em uma residência no município de São Lourenço da Mata.
Três pessoas foram conduzidas para a delegacia do município, sendo elas: o proprietário da casa onde a menina foi encontrada, o inquilino e um amigo dele.
O proprietário foi liberado e outros dois homens foram levados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Eles foram detidos e autuados como suspeitos da morte da criança.
No momento da saída da delegacia, a população, completamente revoltada com o assassinato, tentou linchar os homens, atirando pedras e barrotes para que a polícia soltasse os homens e eles pudessem fazer justiça com as próprias mãos.
Duas viaturas da polícia ficaram completamente danificadas e protestantes soltaram bombas em frente à delegacia de São Lourenço da Mata e contra o efetivo policial.
"Se criou um clima bastante agitado aqui e a Polícia Militar, através do 20° Batalhão, precisou intervir e controlar o distúrbio, mas conseguimos. Logramos eles e conseguimos dispersar as pessoas que estavam exaltadas, controlar os ânimos e voltar ao estado de normalidade aqui no município", contou o coronel Fábio Henrique.
As investigações seguem coma Polícia Civil de Pernambuco.
Sobre o caso
O corpo de Ester Izabelle Pereira da Silva, de 4 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (21) dentro de uma cacimba em uma residência de São Lourenço da Mata, no Grande Recife. A menina estava desaparecida desde a manhã, o que mobilizou buscas e gerou protestos de moradores.
"Encontraram minha menina toda aberta, pendurada de cabeça para baixo dentro de uma cacimba. Tamparam a boca da minha menina, rasgaram o rosto. Pedi que Deus me desse esperança para encontrar minha filha viva, mas não foi possível", afirmou Inaldo Silva, pai da vítima.
