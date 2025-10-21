Mulher fica com a perna presa na calçada em obra inacabada, no município de Jaboatão dos Guararapes
Moradores contam que a rua está em obras há meses e que várias pessoas já caíram em diversos pontos do local. Confira detalhes
Um mulher, que trabalha como professora, ficou com uma das pernas presa entre duas placas de concreto na calçada de sua casa, nesta terça-feira (21), no bairro de Barra de Jangada, em São Lourenço da Mata.
A situação aconteceu em uma obra incabada, realizada pela prefeitura de Jabopatão dos Guararapes. Moradores contam que diariamente alguém cai por conta dessa obra.
A vítima estava saindo de casa com sua filha quando tudo aconteceu: "Eu estava na calçada da minha casa, me despedindo da minha filha, e quando ela saiu para entrar no carro eu me virei, aí minha perna entrou numa brechinha muito estreita, entre uma placa e outra. Ela ficou completamente presa", contou a vítima.
A vítima precisou sentar no chão para estabilizar o corpo e não ter riscos de quebrar a perna. "Os vizinhos correram, pegaram estacas de obra e conseguiram quebrar a pedra que estava do lado da minha. Aí eles puxaram a que estava me prendendo e conseguiram me soltar".
A rua está em obras há meses e ainda não foi finalizada. Uma outra moradora, contou que também já ficou ferida na obra: "Eu ia andando normal, não tinha buraco nenhum, aí na hora que eu pisei, afundou. A perna entrou, mas ainda bem que eu mesma consegui puxar", contou a dona de casa.
"Eu mesma já caí duas vezes aqui nessa rua. A noite, a iluminação não estava boa, muitos buracos e eu não consegui perceber. Caí com minha filha de bicicleta e por sorte os moradores vieram socorrer. Por pouco ela não bateu a cabeça na calçada", contou uma outra mulher.
De acordo coma Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio de nota, a estimativa para a finalização da obra é dezembro deste ano e a afirma que a sinalização do local será reforçada para garantir mais segurança.