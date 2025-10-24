fechar
Caminhão perde o freio, atropela e mata idosa em Camaragibe

Vítima era comerciante e descarregava produtos para o mercadinho, junto ao marido; caminhão estava estacionado quando começou a descer

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 12:10
Funcion&aacute;rios tentam, mas n&atilde;o conseguem impedir que o caminh&atilde;o avance sobre a mulher
Funcionários tentam, mas não conseguem impedir que o caminhão avance sobre a mulher - TV Jornal

Uma idosa de 64 anos morreu na calçada do seu comércio, no bairro de Santa Mônica, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. Ela ajudava a descarregar produtos de uma kombi quando um caminhão de bebidas que estava estacionado perdeu o freio e a atropelou.

Caminhão perde o freio

Câmeras de segurança capturaram o momento em que um caminhão de transporte de bebidas, que estava estacionado junto à uma calçada para descarga de produtos, perde o freio e começa a descer.

Um dos funcionários fardados que estavam ao redor do veículo tenta impedir, sem sucesso. O outro coloca a mão na cabeça em desespero. O caminhão desceu alguns metros e colidiu de frente com a kombi em que a vítima estava parcialmente dentro, retirando produtos.

Ela foi empurrada junto com a kombi, que acabou colidindo com um terceiro carro também. A mulher não resistiu e faleceu no local do acidente.

Veja a reportagem da TV Jornal

