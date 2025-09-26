Projeto leva inclusão digital e capacitação tecnológica a estudantes de Camaragibe
O Voo Tecnológico é composto por uma trilha de cursos práticos e voltados à realidade digital atual, incluindo Introdução à Inteligência Artificial
A primeira turma do projeto “Voo Tecnológico”, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Camaragibe e a Universidade de Pernambuco (UPE), vai reunir 40 estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal São José, localizada em Aldeia.
A iniciativa, que inicia nesta segunda-feira (29), tem como foco estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica, com o objetivo de formar, capacitar e incluir jovens na área de tecnologia. Ao todo, mais de 400 estudantes do município participarão das formações ao longo do projeto.
O Voo Tecnológico é composto por uma trilha de cursos práticos e voltados à realidade digital atual, incluindo Introdução à Inteligência Artificial (IA), Introdução a Chatbots, Programação, Redes Sociais e Empreendedorismo Digital.
No módulo de IA, os alunos terão contato com conceitos básicos da área, incluindo fundamentos de machine learning e introdução à linguagem de programação Python. O curso visa capacitar os jovens a entender como computadores identificam padrões e resolvem problemas, com a proposta de desenvolver um modelo prático de IA voltado para necessidades da comunidade.
Já o curso de Chatbot aborda desde os conceitos fundamentais até o uso de ferramentas como Dialogflow e Chatfuel, com foco na criação de conversas inteligentes. Ao final, os estudantes devem desenvolver seus próprios bots com soluções para o dia a dia da população local.
Atividades teóricas e práticas
Durante duas semanas, a turma participará de atividades teóricas e, principalmente, práticas. A coordenadora do programa, professora Márcia Macedo, destacou que o público-alvo é composto por jovens em situação de vulnerabilidade social.
"Vamos em busca dos jovens que muitas vezes estão sem perspectivas, a ponto de deixar os estudos. A ideia é levar o ambiente universitário para que ele tenha contato com universidade para estimulá-lo ao convívio acadêmico com outros jovens e percebam que eles podem seguir os estudos seja na universidade, seja num curso profissionalizante, já aprendendo e pondo em prática na sua comunidade tendo já um retorno financeiro”, afirmou a professora.
O prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, reforçou que a exclusão digital ainda é uma realidade para boa parte da população brasileira e que a falta de acesso a tecnologias como a Inteligência Artificial e a programação limita a formação e a inserção de muitos jovens no mercado de trabalho.
*Com informações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Camaragibe