Primeira edição do Hackathon Inova.Ação PCD será realizada na CESAR School com foco em inclusão no setor de tecnologia

A maratona intensiva de criação de soluções inovadoras contará com a participação de 80 pessoas com deficiência, selecionadas previamente pela Télos

A primeira edição do hackathon do Programa Inova.Ação PCD, realizada pela CESAR School, acontecerá neste sábado (27), das 9h às 17h, e no domingo (28), das 8h às 13h, no Bairro do Recife.

A maratona intensiva de criação de soluções inovadoras contará com a participação de 80 pessoas com deficiência, selecionadas previamente em um processo gratuito conduzido pela Télos, por meio do programa Télos DiversiTech — que avalia conhecimentos em lógica de programação, raciocínio computacional e resolução de problemas.

Acessibilidade como proposta de transformação

O tema principal do evento será "Hackathon Inova.Ação PCD: Acessibilidade 360º no CESAR", a ser desenvolvido em até 90 dias. Os participantes serão divididos em grupos de dez pessoas, com a missão de elaborar um projeto para tornar o CESAR mais acessível em uma das seguintes quatro frentes:

- Acessibilidade digital e conteúdo;

- Sinalização, fluxo e atendimento no campus;

- Comunicação inclusiva e Libras/áudio/texto;

- Empregabilidade e vivência no trabalho.

Cada grupo escolherá uma dessas áreas para desenvolver e apresentar sua proposta a uma banca avaliadora.

O objetivo é que, ao final do processo, até 35 participantes possam ser contratados pelo centro de inovação para atuar na área de Desenvolvimento de Software, ao mesmo tempo em que realizam uma formação gratuita promovida pela CESAR School.

“O CESAR é uma organização comprometida com a inclusão de grupos subrepresentados no mercado de trabalho. Somos signatários do Pacto de Equidade Racial Brasil, da ONU Mulheres e do Pacto Global da ONU, além de termos o selo Women on Board por possuirmos um número representativo de mulheres em nosso conselho”, explica Karla Godoy, COO do CESAR.

“Além disso, já realizamos outras ações no passado para ampliar a entrada de mulheres, pessoas negras e com deficiência no mercado de trabalho, porque acreditamos que a verdadeira inovação não se faz com iguais, e sim com olhares e perspectivas diferentes, que representem a diversidade da sociedade em que vivemos", completa Godoy.

Nomes dos aprovados

Os nomes dos participantes aprovados para a formação serão divulgados no dia 6 de outubro, e a contratação está prevista para o mês seguinte.

Segundo a PNAD Contínua 2022, do IBGE, Recife é a capital brasileira com o maior percentual de pessoas com deficiência: 11,1% da população com 2 anos ou mais, o que representa cerca de 182 mil pessoas. Destas, 74,5% estão em idade ativa, mas fora do mercado de trabalho.

“A Télos acredita no poder da tecnologia como propulsor da educação e da diminuição das desigualdades. E, com esse projeto, temos a chance de mostrar que inclusão não é só discurso — é prática, é processo, é investimento em gente”, destaca a fundadora e CEO da Télos, Gabriella Ribeiro.

Serviço

Hackathon do Programa Inova.Ação PCD

Dias: 27 e 28 de setembro (sábado e domingo)

Horários: Sábado das 9h às 17h | Domingo das 8 às 13h

Local: Avenida, Cais do Apolo, nº 77, Recife/PE