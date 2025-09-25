Primeira turma do "Lideranças do Futuro" se forma no Recife com foco na Agenda 2030

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A iniciativa ofereceu capacitação gratuita aos jovesn da comunidade VIla Arraes, com foco nos ODS da ONU, advocacy social e liderança comunitária

Jovens da comunidade do entorno de Vila Arraes, no Recife, integrantes da primeira turma do projeto “Lideranças do Futuro: o protagonismo jovem na transformação da cidade”, se formaram nesta quarta-feira (24), em cerimônia realizada no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A iniciativa, financiada pela União Europeia, ofereceu capacitação gratuita a jovens da região, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, advocacy social e liderança comunitária.

Ao todo, 23 estudantes do Colégio Santa Maria Mazzarello concluíram a formação, iniciada em junho, e receberão certificação. Durante o percurso, os participantes se aprofundaram em temas como:

- Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o ODS 18 (Igualdade Étnico-Racial), proposto pelo Brasil;

- Técnicas de liderança, mobilização e comunicação comunitária;

- Estratégias de advocacy para influenciar políticas públicas;

- Simulações práticas e mentorias com profissionais de referência no setor social.

Resultados que inspiram

“Esse projeto é muito especial porque reforça a importância de capacitarmos e incentivarmos jovens a serem agentes de transformação para mudanças reais nas comunidades em que atuam. E os resultados desta primeira turma nos surpreenderam pela capacidade de mobilização dos participantes”, afirmou o presidente do Instituto Selo Social, Fernando Assanti.

Para o professor Ary Júnior, do Colégio Santa Maria Mazzarello, que tem desenfolvido projetos ambientais com foco na cidadania e impacto social, a certificação pela ONG Selo Social fortalece a missão educativa da escola.

"Nesta formatura celebramos o esforço dos estudantes no curso de liderança para o futuro e a expectativa de que estes jovens possam lutar por um mundo mais justo do ponto de vista ambiental, social e econômico", destacou o docente.

Projeto do Instituto Selo Social, com financiamento da União Europeia, certificou 23 jovens do Recife - Divulgação

Juventude organizada por justiça e paz

Durante os encontros, os alunos definiram coletivamente como prioridades de ação os ODS 10 (Redução das Desigualdades) e ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes). O objetivo é contribuir para a diminuição da violência urbana juvenil no território da Vila Arraes e seu entorno.

Entre as ações realizadas, destacou-se uma visita à Associação de Moradores, que permitiu ouvir as demandas da comunidade, compreender os desafios locais e refletir sobre o papel da juventude na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Com apoio dos professores e especialistas do projeto, os estudantes desenvolveram diversas ações de advocacy comunitário, entre elas, o pedido formal à Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife, solicitando a inclusão de jovens da Vila Arraes, da Várzea e de áreas próximas no Conselho Municipal da Juventude.

Também foi solicitada à Secretaria de Educação do Recife, o desenvolvimento de programas voltados à capacitação, empregabilidade e protagonismo juvenil.

A proposta inclui a realização de oficinas culturais, atividades esportivas, rodas de diálogo, cursos profissionalizantes e formações socioemocionais, articuladas entre escolas, famílias e organizações sociais, como forma de transformar a realidade local.

"O curso sobre os ODS organizado pelo Selo Social reforça o protagonismo dos jovens nas causas socioambientais, diante da cobrança que recebem pelo fracasso ambiental das gerações anteriores, mas também da esperança que carregam por um futuro mais justo e sustentável", afirmou o estudante Alexandre Lira.