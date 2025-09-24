fechar
Enem e Educação | Notícia

Alunos do IFPE vão representar Pernambuco na final da Olimpíada Brasileira de Geografia

A OBG, desde 2015, tem fases nacional (online e presencial) e a International Geography Olympiad (Igeo), reunindo estudantes de todo o mundo

Por JC Publicado em 24/09/2025 às 15:20
Estudantes do curso do segundo período de Eletrotécnica Beatriz Eloi, Gabriel Araújo e Agatha Dutra, e o professor orientador Enildo Gouveia
Os estudantes do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), campus Recife, vão representar o estado na final da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), que será realizada de 25 a 28 de novembro na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

Eles se destacaram entre 2.340 equipes pernambucanas e mais de cem mil estudantes de todo o país, conquistando a medalha de ouro na fase online da competição.

Com a nota 107,156, a equipe garantiu a vaga na etapa nacional e ficou em quarto lugar no ranking geral do país. Três grupos de cada estado participam da final presencial em Campinas. A equipe ‘Geófilos’, do IFPE, é formada pelos estudantes do segundo período de Eletrotécnica Beatriz Eloi, Gabriel Araújo e Agatha Dutra, orientados pelo professor Doutor em Geografia Enildo Gouveia.

Até chegar à final, os alunos enfrentaram três fases, respondendo a questões sobre cartografia, geotecnologia, geopolítica, meio ambiente e atualidades. A competição é conhecida pelo alto nível de exigência e pela complexidade das perguntas.

A disputa inclui três categorias: alunos de escola pública, escola pública de seleção e escola particular. O grupo do IFPE compete na categoria de escola de seleção, que exige ingresso por concurso ou currículo escolar.

Além da equipe ‘Geófilos’, participam da etapa final duas outras escolas pernambucanas: ‘Rosa dos Ventos’, da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Aníbal Falcão, e ‘As Guardiãs do Mapa’, do Colégio Imaculada Conceição.

Conquistas da fase online

Na fase online em Pernambuco, 234 equipes receberam medalha de ouro, 351 ganharam prata e 585 ficaram com bronze, totalizando 1.170 equipes premiadas.

Para Beatriz Eloi, “a olimpíada exige muito raciocínio, conhecimento interdisciplinar e atenção aos detalhes. Cada questão é um verdadeiro desafio, tornando a experiência ainda mais enriquecedora”.

Gabriel Araújo destacou a honra de representar o estado e o IFPE na competição. “Sabemos que a disputa em Campinas será acirrada, com estudantes brilhantes de todo o país, mas estamos confiantes e determinados a trazer esse ouro para Pernambuco”, destacou o jovem.

Já Agatha Dutra, considera que a classificação é motivo de responsabilidade.“Participar de uma olimpíada nacional mostra que podemos explorar novos conhecimentos e nos destacar, marcando nossa trajetória acadêmica e pessoal", afirmou. 

Etapas da Olimpíada de Geografia

A OBG é realizada desde 2015 e é composta por uma fase nacional — com etapas online e presencial — e por uma fase internacional, a International Geography Olympiad (Igeo), destinada aos alunos com melhor desempenho na fase presencial, que passam por uma seleção específica com atividades técnicas e proficiência em inglês.

 

 

A profundidade dos temas e o nível das perguntas realmente exigem que os participantes conectem saberes de diferentes áreas, pensem criticamente e mantenham foco absoluto. Raciocínio lógico, conhecimento interdisciplinar e atenção aos detalhes são habilidades que vão muito além da prova, pois são ferramentas para a vida. Os nossos alunos entenderam o objetivo da olimpíada”, afirmou o professor Enildo Gouveia.

