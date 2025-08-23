IFPE Caruaru abre nova seleção para professores. Confira os detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Caruaru abriu inscrições para um Processo Seletivo Público Simplificado, visando a contratação de bolsistas para atuar como professores. Os profissionais selecionados ministrarão aulas nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs) vinculados ao Programa Mulheres Mil, especificamente no curso de Costureira de Máquina Reta e Overloque.

A seleção busca por profissionais de nível Técnico ou Superior que não sejam servidores ativos ou inativos do IFPE. Estão sendo disponibilizadas três vagas, além de cadastro de reserva, para as áreas de Desenho de Vestuário, Tecnologias de Corte e Confecção e Técnicas de Costura. Para se candidatar, é imprescindível possuir Graduação em Design ou curso Técnico em Vestuário, além de cumprir os demais requisitos especificados no edital. A atuação prevê uma dedicação de até 16 horas semanais, com remuneração de R$ 50,00 por hora/aula.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma online, por e-mail, no período de 22 a 26 de agosto de 2025. Os candidatos devem enviar toda a documentação comprobatória em um único arquivo PDF para o endereço mulheresmil@caruaru.ifpe.edu.br. O assunto do e-mail deve ser: “Docente Mulheres Mil – Processo seletivo – código das vagas X”. O prazo final para envio é às 23h59 do dia 26 de agosto de 2025.

O curso de Costureira de Máquina Reta e Overloque será ofertado presencialmente no Campus Caruaru, com aulas de 26 de agosto a 2 de dezembro de 2025. A carga horária total é de 160 horas, com as aulas ocorrendo às segundas, terças e quartas-feiras, das 13h às 17h. Este curso faz parte do Programa Mulheres Mil, uma iniciativa da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC (SETEC/MEC). O programa tem como missão oferecer qualificação profissional a mulheres em situação de vulnerabilidade social, utilizando a Metodologia de Acesso, Permanência e Êxito (MAPE).

Mais informações, incluindo requisitos detalhados, critérios de seleção, turmas e o cronograma completo, podem ser consultadas no edital disponível no site do IFPE. Para dúvidas, o contato pode ser feito através do e-mail mulheresmil@caruaru.ifpe.edu.br.

