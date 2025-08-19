Pernambuco avança na educação e premia 50 escolas no Prêmio Escola Destaque do Programa Criança Alfabetizada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Governo de Pernambuco premiou, nesta terça-feira (19), 50 escolas municipais que alcançaram os melhores resultados de alfabetização em 2024.

A cerimônia do Prêmio Escola Destaque, que integra o Programa Criança Alfabetizada, foi conduzida pela governadora Raquel Lyra e destacou os investimentos recentes do Estado em transporte escolar, recursos pedagógicos e construção de creches em parceria com os municípios.

A vice-governadora Priscila Krause também participou do evento.

O que diz a governadora

Segundo Raquel Lyra, o foco da premiação vai além dos índices educacionais.

“Não é sobre números, mas sobre vidas impactadas por um processo longo e apaixonante que é a educação. Não há disputa entre municípios, mas uma conquista coletiva. Estamos ampliando o transporte escolar, investindo em uniformes e fortalecendo a construção de creches. A educação é prioridade em Pernambuco”, afirmou.

Critérios de premiação

As escolas premiadas foram selecionadas com base no Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (Saepe).

Além delas, unidades classificadas como “escolas apoiadas” também foram reconhecidas e receberão recursos financeiros para enfrentar maiores desafios de alfabetização.

De acordo com o secretário de Educação, Gilson Monteiro, a estratégia é garantir que os estudantes aprendam na idade certa.

“O Estado fomenta os municípios, que são peças fundamentais nesse processo de colaboração, para assegurar a alfabetização no início do ensino fundamental”, destacou.

Valores destinados às escolas

Cada escola premiada receberá R$ 80 mil, em duas parcelas, para ações voltadas à alfabetização e letramento.

Já as escolas apoiadas terão acesso a R$ 40 mil, também em duas parcelas, e deverão desenvolver, em conjunto com as premiadas, iniciativas técnico-pedagógicas para elevar os indicadores de aprendizagem.

Declarações de autoridades locais

Gestores e professores celebraram os avanços. Em Carnaubeira da Penha, a Escola Municipal Capitulina Gonçalves de Sá registrou 100% de alfabetização na educação infantil.



“Os professores têm liberdade criativa e o projeto estimula inovações, o que faz diferença no resultado”, avaliou a gestora Cleomar Rosa.

Em Exu, o professor Antonio Auricélio, da Escola Municipal Antônio Saraiva da Cruz, destacou o apoio do programa: “Ele oferece formação continuada, acompanhamento pedagógico e suporte para toda a rede”.

Prefeitos e parlamentares também marcaram presença. A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, reforçou a importância da cooperação entre Estado e municípios.

Já o deputado estadual Renato Antunes ressaltou que “a alfabetização é dignidade, liberdade e futuro para as crianças. Tudo começa pela educação”.

Programa Criança Alfabetizada

Criado pelo Governo de Pernambuco, o programa garante a alfabetização até os sete anos de idade, ao final do 2º ano do ensino fundamental.

Em 2024, a iniciativa impactou cerca de 75 mil crianças em creches e apoiou a alfabetização de 650 mil estudantes do 1º ao 5º ano.

Segundo o MEC, o Estado alcançou 60,8% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano, superando o desempenho de 2023 e consolidando-se entre os destaques nacionais.

A solenidade contou ainda com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, parlamentares e secretários de Estado.





