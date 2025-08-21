IFPE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 8,6 mil; veja como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo o edital, a seleção será feita por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório

Clique aqui e escute a matéria

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) está com inscrições abertas para o concurso de cargos técnico-administrativos em Educação (TAE’s). As oportunidades abrangem diversas áreas e estão distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior.

O prazo de inscrição começou nesta quarta-feira (20) e segue até 4 de setembro, exclusivamente pelo site da Funcern, banca organizadora.

Os salários iniciais variam de R$ 2.483,52, para cargos de nível médio ou médio profissionalizante, a R$ 8.692,32, destinados a funções de nível superior com titulação de doutorado, todos com jornada de 40 horas semanais.

Além da remuneração básica, os aprovados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-saúde, auxílio pré-escolar e adicionais de insalubridade ou periculosidade, quando aplicável, além de outras vantagens previstas em lei.

Mudanças no edital

Segundo o IFPE, o edital retificado apresenta um novo quadro de distribuição de vagas após sorteio público realizado no dia 18 de agosto.

A alteração ocorreu para garantir a aplicação da Lei nº 15.142/2025, que ampliou em 30% a reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Também está mantida a reserva legal para pessoas com deficiência (PcD).

A atualização ainda trouxe mudanças no cronograma, titulação exigida para alguns cargos e conteúdos da prova. O edital completo já está disponível no site da Funcern.

Taxa de inscrição e isenção

A taxa de inscrição varia entre R$ 75 e R$ 150, de acordo com o cargo, e pode ser paga via Pix ou boleto até 5 de setembro.

Podem solicitar isenção até 25 de agosto os/as candidatos/as inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, além de doadores/as de medula óssea reconhecidos/as pelo Ministério da Saúde.

Etapas do concurso

A seleção será feita por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 26 de outubro. O resultado final deve ser divulgado em 5 de dezembro de 2025.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Os aprovados poderão atuar em qualquer um dos campi do IFPE ou na Reitoria.

Cronograma

20 a 25/08 – Solicitação de isenção da taxa

20/08 a 04/09 – Inscrições, solicitação de atendimento especial e envio de laudo para PcDs

05/09 – Prazo final para pagamento da taxa

10/10 – Divulgação do cartão de inscrição e local de prova

26/10 – Aplicação da prova objetiva

24 a 28/11 – Etapas de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial

05/12 – Resultado final

08/12 – Homologação do concurso

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail concursotaeifpe2025@funcern.br





*Com informações do Departamento de Comunicação do IFPE – Reitoria