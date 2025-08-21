IFPE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 8,6 mil; veja como se inscrever
Segundo o edital, a seleção será feita por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório
O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) está com inscrições abertas para o concurso de cargos técnico-administrativos em Educação (TAE’s). As oportunidades abrangem diversas áreas e estão distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior.
O prazo de inscrição começou nesta quarta-feira (20) e segue até 4 de setembro, exclusivamente pelo site da Funcern, banca organizadora.
Os salários iniciais variam de R$ 2.483,52, para cargos de nível médio ou médio profissionalizante, a R$ 8.692,32, destinados a funções de nível superior com titulação de doutorado, todos com jornada de 40 horas semanais.
Além da remuneração básica, os aprovados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-saúde, auxílio pré-escolar e adicionais de insalubridade ou periculosidade, quando aplicável, além de outras vantagens previstas em lei.
Mudanças no edital
Segundo o IFPE, o edital retificado apresenta um novo quadro de distribuição de vagas após sorteio público realizado no dia 18 de agosto.
A alteração ocorreu para garantir a aplicação da Lei nº 15.142/2025, que ampliou em 30% a reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Também está mantida a reserva legal para pessoas com deficiência (PcD).
A atualização ainda trouxe mudanças no cronograma, titulação exigida para alguns cargos e conteúdos da prova. O edital completo já está disponível no site da Funcern.
Taxa de inscrição e isenção
A taxa de inscrição varia entre R$ 75 e R$ 150, de acordo com o cargo, e pode ser paga via Pix ou boleto até 5 de setembro.
Podem solicitar isenção até 25 de agosto os/as candidatos/as inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, além de doadores/as de medula óssea reconhecidos/as pelo Ministério da Saúde.
Etapas do concurso
A seleção será feita por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 26 de outubro. O resultado final deve ser divulgado em 5 de dezembro de 2025.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Os aprovados poderão atuar em qualquer um dos campi do IFPE ou na Reitoria.
Cronograma
20 a 25/08 – Solicitação de isenção da taxa
20/08 a 04/09 – Inscrições, solicitação de atendimento especial e envio de laudo para PcDs
05/09 – Prazo final para pagamento da taxa
10/10 – Divulgação do cartão de inscrição e local de prova
26/10 – Aplicação da prova objetiva
24 a 28/11 – Etapas de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial
05/12 – Resultado final
08/12 – Homologação do concurso
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail concursotaeifpe2025@funcern.br
*Com informações do Departamento de Comunicação do IFPE – Reitoria