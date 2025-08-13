IFPE sedia debate sobre cannabis medicinal com foco no acesso a medicamentos e na lei do SUS em Pernambuco
Evento gratuito nesta quinta-feira (14) terá a presença do fundador da primeira fazenda de cannabis medicinal do país e do deputado João Paulo (PT)
O acesso a medicamentos à base de cannabis em Pernambuco será o tema central de um debate público e gratuito que acontece nesta quinta-feira (14), às 14h30, no auditório do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), no Recife. O evento, chamado "Cannabis em Foco", reunirá duas frentes cruciais para a causa: a das associações de pacientes e a da política pública.
Um dos convidados é Ricardo Hazin Asfora, diretor-executivo da Aliança Medicinal, associação responsável pela primeira fazenda de cultivo de cannabis para fins medicinais do Brasil. Ele apresentará como as associações se tornaram fundamentais para garantir o acesso ao óleo de cannabis a cerca de 12 mil pacientes no país, com um custo muito inferior e menos burocracia que os medicamentos importados.
O outro palestrante será o deputado estadual João Paulo (PT), coordenador da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Ele abordará a lei estadual, sancionada em dezembro de 2024, que institui a política de fornecimento de produtos de cannabis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.
O ponto crítico, que será abordado pelo deputado, é que a lei, apesar de sancionada, ainda aguarda a regulamentação por parte do Governo de Pernambuco para que possa ser efetivamente implementada.
Quebrando preconceitos
O evento é uma iniciativa do projeto de extensão "Cannabis em Foco", coordenado por professores do IFPE, e tem como objetivo levar informação qualificada à população para superar resistências e preconceitos sobre o tema. A entrada é aberta a alunos, servidores e ao público externo.
