fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

IFPE sedia debate sobre cannabis medicinal com foco no acesso a medicamentos e na lei do SUS em Pernambuco

Evento gratuito nesta quinta-feira (14) terá a presença do fundador da primeira fazenda de cannabis medicinal do país e do deputado João Paulo (PT)

Por Túlio Feitosa Publicado em 13/08/2025 às 19:39
Imagem: canabidiol (CBD) é um dos medicmamentos à base de cannabis. A Câmara do Recife e Alepe votaram projetos sobre o tema nesta segunda-feira (4).
Imagem: canabidiol (CBD) é um dos medicmamentos à base de cannabis. A Câmara do Recife e Alepe votaram projetos sobre o tema nesta segunda-feira (4). - Reprodução/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O acesso a medicamentos à base de cannabis em Pernambuco será o tema central de um debate público e gratuito que acontece nesta quinta-feira (14), às 14h30, no auditório do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), no Recife. O evento, chamado "Cannabis em Foco", reunirá duas frentes cruciais para a causa: a das associações de pacientes e a da política pública.

Um dos convidados é Ricardo Hazin Asfora, diretor-executivo da Aliança Medicinal, associação responsável pela primeira fazenda de cultivo de cannabis para fins medicinais do Brasil. Ele apresentará como as associações se tornaram fundamentais para garantir o acesso ao óleo de cannabis a cerca de 12 mil pacientes no país, com um custo muito inferior e menos burocracia que os medicamentos importados.

Leia Também

O outro palestrante será o deputado estadual João Paulo (PT), coordenador da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Ele abordará a lei estadual, sancionada em dezembro de 2024, que institui a política de fornecimento de produtos de cannabis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O ponto crítico, que será abordado pelo deputado, é que a lei, apesar de sancionada, ainda aguarda a regulamentação por parte do Governo de Pernambuco para que possa ser efetivamente implementada.

Quebrando preconceitos

O evento é uma iniciativa do projeto de extensão "Cannabis em Foco", coordenado por professores do IFPE, e tem como objetivo levar informação qualificada à população para superar resistências e preconceitos sobre o tema. A entrada é aberta a alunos, servidores e ao público externo.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Concurso IFPE: 100 vagas com salários de até R$ 13 mil; veja como se inscrever
OPORTUNIDADE

Concurso IFPE: 100 vagas com salários de até R$ 13 mil; veja como se inscrever
MEC autoriza obras de dois novos campi do IFSertãoPE durante a SBPC 2025
ANÚNCIO

MEC autoriza obras de dois novos campi do IFSertãoPE durante a SBPC 2025

Compartilhe

Tags