Lucas Paquetá de volta? Confira 3 possíveis novidades na convocação da Seleção
Carlo Ancelotti promove convocação para partidas contra Chile e Bolívia, na despedida da Amarelinha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
A Seleção Brasileira se prepara para a próxima Data FIFA, em que irá encarar Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto. Os confrontos, que serão disputados nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente, são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
O técnico Carlo Ancelotti deve promover mudanças em relação à última lista, sua primeira no comando da Amarelinha. São esperadas muitas novidades.
Alguns destaques da Seleção Brasileira devem ficar de fora da convocação final, como Neymar e Vini Jr. Enquanto a presença do camisa 10 do Santos não é considerada uma unanimidade, o atleta do Real Madrid deve ser poupado.
Quais novidades são esperadas na lista?
Lucas Paquetá (West Ham)
O meia, que balançou as redes na derrota do time londrino contra o rival Chelsea, pode retornar à Amarelinha após ser deixado de fora das últimas convocações devido à investigação, em curso, sobre sua participação em um escândalo de apostas.
No último mês de julho, o jogador teve sua inocência declarada pela comissão julgadora. Portanto, o atleta está livre para se concentrar em sua carreira.
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Artilheiro do Brasileirão, o centroavante do Cruzeiro vive excelente fase e pode ser lembrado por Carlo Ancelotti.
Sem um 9 definido, o atacante pernambucano pode se tornar uma opção para o futuro da Amarelinha, caso mantenha o mesmo rendimento do Brasileirão.
Luciano Juba (Bahia)
O lateral-esquerdo revelado pelo Sport pode ser uma possibilidade para a Seleção Brasileira. O jogador do Esquadrão é um nome pedido nas redes sociais.
Atuante em uma função que atrai controvérsias devido aos sucessivos nomes que passaram pelo setor, Juba pode ser uma nova opção testada pelo comandante italiano.