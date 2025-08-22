Lucas Paquetá de volta? Confira 3 possíveis novidades na convocação da Seleção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carlo Ancelotti promove convocação para partidas contra Chile e Bolívia, na despedida da Amarelinha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira se prepara para a próxima Data FIFA, em que irá encarar Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto. Os confrontos, que serão disputados nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente, são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O técnico Carlo Ancelotti deve promover mudanças em relação à última lista, sua primeira no comando da Amarelinha. São esperadas muitas novidades.

Alguns destaques da Seleção Brasileira devem ficar de fora da convocação final, como Neymar e Vini Jr. Enquanto a presença do camisa 10 do Santos não é considerada uma unanimidade, o atleta do Real Madrid deve ser poupado.

Quais novidades são esperadas na lista?

Lucas Paquetá (West Ham)

O meia, que balançou as redes na derrota do time londrino contra o rival Chelsea, pode retornar à Amarelinha após ser deixado de fora das últimas convocações devido à investigação, em curso, sobre sua participação em um escândalo de apostas.

No último mês de julho, o jogador teve sua inocência declarada pela comissão julgadora. Portanto, o atleta está livre para se concentrar em sua carreira.

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Artilheiro do Brasileirão, o centroavante do Cruzeiro vive excelente fase e pode ser lembrado por Carlo Ancelotti.

Sem um 9 definido, o atacante pernambucano pode se tornar uma opção para o futuro da Amarelinha, caso mantenha o mesmo rendimento do Brasileirão.

Luciano Juba (Bahia)

O lateral-esquerdo revelado pelo Sport pode ser uma possibilidade para a Seleção Brasileira. O jogador do Esquadrão é um nome pedido nas redes sociais.

Atuante em uma função que atrai controvérsias devido aos sucessivos nomes que passaram pelo setor, Juba pode ser uma nova opção testada pelo comandante italiano.