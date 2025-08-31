Óculos sensorial desenvolvido pelo IFPE para pessoas com deficiência visual é premiado em Brasília
Projeto do IFPE cria dispositivo acoplado a óculos que atua como "radar pessoal", ampliando a autonomia de pessoas com deficiência visual
Clique aqui e escute a matéria
Uma inovação desenvolvida no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), campus Recife, será destaque em acessibilidade no Prêmio Inova, durante o Painel Telebrasil 2025, que acontece em Brasília nos dias 2 e 3 de setembro.
O projeto, criado por professores e estudantes da instituição, consiste em um dispositivo acoplável a óculos, que funciona como um “radar pessoal” para pessoas com deficiência visual, complementando o uso da bengala que auxilia pessoas com deficiência visual a se deslocarem de forma segura.
A tecnologia utiliza sensores infravermelhos e ultrassônicos para detectar obstáculos fora do alcance da bengala, emitindo sinais sonoros e vibrações que ajudam o usuário a se orientar com mais autonomia. O equipamento é integrado a um aplicativo de celular e a uma plataforma web, que oferecem funções adicionais como previsão do tempo, detecção de luminosidade e apoio na locomoção por transporte público.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Nosso dispositivo amplia as capacidades da bengala, oferecendo percepção de obstáculos acima da linha da cintura. É como transformar a audição nos olhos do usuário”, explica a professora Aida Ferreira, coordenadora do projeto.
Mecanismos de ecolocalização
Inspirado em mecanismos de ecolocalização — usados por animais como morcegos e golfinhos — e em tecnologias de áudio imersivo, o projeto teve seu primeiro protótipo construído em 2015, com componentes simples.
Após anos de aprimoramento, o modelo atual está pronto para entrar em fase de produção industrial, com patente publicada e aprovação da Plataforma Brasil para testes com usuários. Cerca de 10 pessoas com deficiência visual já participaram de testes.
O trabalho também impulsionou a criação da startup Synesthesia Vision, dedicada à comercialização da tecnologia, com foco nos mais de 500 mil brasileiros cegos identificados pelo IBGE.
A iniciativa, que envolveu cinco professores e mais de 25 estudantes ao longo dos anos, será premiada no evento promovido pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic), em parceria com o Conif e apoio da Telebrasil.
“Esse projeto mostra o potencial transformador da educação pública. Aliamos ciência, inovação e impacto social em uma solução real”, afirma Aida.
Premiação em Brasília
O prêmio é promovido pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic) e pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), com o apoio da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), entidade que congrega operadores e fornecedores de bens e serviços do setor de telecomunicações.
Com a presença de CEOs de grandes empresas, autoridades e lideranças empresariais, o Painel Telebrasil 2025 será realizado em Brasília. Na pauta de discussão estão temas como Inteligência Artificial, inclusão digital, 5G e expansão da conectividade. Acesse a programação completa e se inscreva em www.paineltelebrasil.org.br.