Enem e Educação | Notícia

Óculos sensorial desenvolvido pelo IFPE para pessoas com deficiência visual é premiado em Brasília

Projeto do IFPE cria dispositivo acoplado a óculos que atua como "radar pessoal", ampliando a autonomia de pessoas com deficiência visual

Por Mirella Araújo Publicado em 31/08/2025 às 12:02 | Atualizado em 31/08/2025 às 12:14
O projeto é coordenado pela professora do campus Recife Aida Ferreira
O projeto é coordenado pela professora do campus Recife Aida Ferreira - Reprodução/Instagram @synesthesiavision

Uma inovação desenvolvida no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), campus Recife, será destaque em acessibilidade no Prêmio Inova, durante o Painel Telebrasil 2025, que acontece em Brasília nos dias 2 e 3 de setembro.

O projeto, criado por professores e estudantes da instituição, consiste em um dispositivo acoplável a óculos, que funciona como um “radar pessoal” para pessoas com deficiência visual, complementando o uso da bengala que auxilia pessoas com deficiência visual a se deslocarem de forma segura. 

A tecnologia utiliza sensores infravermelhos e ultrassônicos para detectar obstáculos fora do alcance da bengala, emitindo sinais sonoros e vibrações que ajudam o usuário a se orientar com mais autonomia. O equipamento é integrado a um aplicativo de celular e a uma plataforma web, que oferecem funções adicionais como previsão do tempo, detecção de luminosidade e apoio na locomoção por transporte público.

“Nosso dispositivo amplia as capacidades da bengala, oferecendo percepção de obstáculos acima da linha da cintura. É como transformar a audição nos olhos do usuário”, explica a professora Aida Ferreira, coordenadora do projeto.

Mecanismos de ecolocalização

Inspirado em mecanismos de ecolocalização — usados por animais como morcegos e golfinhos — e em tecnologias de áudio imersivo, o projeto teve seu primeiro protótipo construído em 2015, com componentes simples.

Após anos de aprimoramento, o modelo atual está pronto para entrar em fase de produção industrial, com patente publicada e aprovação da Plataforma Brasil para testes com usuários. Cerca de 10 pessoas com deficiência visual já participaram de testes.

O trabalho também impulsionou a criação da startup Synesthesia Vision, dedicada à comercialização da tecnologia, com foco nos mais de 500 mil brasileiros cegos identificados pelo IBGE.

A iniciativa, que envolveu cinco professores e mais de 25 estudantes ao longo dos anos, será premiada no evento promovido pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic), em parceria com o Conif e apoio da Telebrasil.

“Esse projeto mostra o potencial transformador da educação pública. Aliamos ciência, inovação e impacto social em uma solução real”, afirma Aida.

Premiação em Brasília

O prêmio é promovido pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic) e pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), com o apoio da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), entidade que congrega operadores e fornecedores de bens e serviços do setor de telecomunicações.

Com a presença de CEOs de grandes empresas, autoridades e lideranças empresariais, o Painel Telebrasil 2025 será realizado em Brasília. Na pauta de discussão estão temas como Inteligência Artificial, inclusão digital, 5G e expansão da conectividade. Acesse a programação completa e se inscreva em www.paineltelebrasil.org.br.

