Enem e Educação | Notícia

IFPE Recife promove evento gratuito para apresentar cursos técnicos a estudantes do 9º ano

A apresentação será conduzida por docentes do IFPE e contará com o apoio dos próprios estudantes dos cursos técnicos para tirar dúvidas

Por Mirella Araújo Publicado em 19/09/2025 às 12:27 | Atualizado em 19/09/2025 às 12:35
IFPE Campus Recife
IFPE Campus Recife - Divulgação

O Campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) realiza, na próxima segunda-feira (22), um evento gratuito voltado a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental interessados em conhecer os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio oferecidos pela instituição.

A programação acontece das 8h às 12h, no auditório do campus, localizado na Cidade Universitária.

A apresentação será conduzida por docentes do IFPE e contará com o apoio dos próprios estudantes dos cursos técnicos, que irão compartilhar suas experiências, esclarecer dúvidas e apresentar as áreas de formação disponíveis.

A iniciativa busca aproximar futuros candidatos do universo da educação técnica, especialmente aqueles que estão se preparando para o Processo de Ingresso 2026 ou que desejam estudar no Instituto nos próximos anos.

Evento aberto a todos os estudantes do 9º ano

O evento é aberto a todos os estudantes do 9º ano, inclusive os que não participam do Programa Partiu IF — uma iniciativa do IFPE voltada para alunos da rede pública que desejam se preparar para os cursos técnicos integrados.

O programa oferece aulas de reforço em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, além de lanche e uma bolsa mensal de R$ 200 durante o curso, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino técnico público e gratuito.

