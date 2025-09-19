IFPE Recife promove evento gratuito para apresentar cursos técnicos a estudantes do 9º ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A apresentação será conduzida por docentes do IFPE e contará com o apoio dos próprios estudantes dos cursos técnicos para tirar dúvidas

O Campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) realiza, na próxima segunda-feira (22), um evento gratuito voltado a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental interessados em conhecer os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio oferecidos pela instituição.

A programação acontece das 8h às 12h, no auditório do campus, localizado na Cidade Universitária.

A apresentação será conduzida por docentes do IFPE e contará com o apoio dos próprios estudantes dos cursos técnicos, que irão compartilhar suas experiências, esclarecer dúvidas e apresentar as áreas de formação disponíveis.

A iniciativa busca aproximar futuros candidatos do universo da educação técnica, especialmente aqueles que estão se preparando para o Processo de Ingresso 2026 ou que desejam estudar no Instituto nos próximos anos.

Evento aberto a todos os estudantes do 9º ano

O evento é aberto a todos os estudantes do 9º ano, inclusive os que não participam do Programa Partiu IF — uma iniciativa do IFPE voltada para alunos da rede pública que desejam se preparar para os cursos técnicos integrados.

O programa oferece aulas de reforço em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, além de lanche e uma bolsa mensal de R$ 200 durante o curso, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino técnico público e gratuito.